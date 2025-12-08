Главную новогоднюю елку страны спилили в Подмосковье. Видео
Выбор главной новогодней елки проходит по строгим параметрам
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Рузском городском округе Московской области заготовили главную новогоднюю елку России для украшения Соборной площади Московского Кремля. Подходящее дерево нашли в одном из местных лесничеств после длительного отбора.
«Наши лесничие на протяжении месяцев отбирают из десятков претендентов самую красивую, самую пушистую, самую стройную новогоднюю елку. И сегодня, в ближайшее время уже, данная елка будет направлена в сердце России, в Московский Кремль», — рассказал председатель областного комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин, передает РИА Новости. Выбор главной новогодней елки проходит по строгим параметрам. Учитываются форма кроны, густота и объем хвои, состояние ветвей, а также общий внешний вид дерева.
Высота ели, выбранной для установки в Кремле, составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра. Размах нижних ветвей достигает 11 метров. Лесничему, обнаружившему дерево, пообещали вручить новый служебный автомобиль «Нива».
Процесс спила главной новогодней елки России превратился в отдельное событие. На площадке появились Дед Мороз и Снегурочка, которые символически «дали старт» началу подготовки страны к зимним праздникам. Главе Рузского муниципального округа Александру Горбылеву торжественно вручили саженцы, которые будут высажены на территории округа. Главная новогодняя елка страны будет установлена на Соборной площади Московского Кремля до 20 января.
