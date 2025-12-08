Выбор главной новогодней елки проходит по строгим параметрам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Рузском городском округе Московской области заготовили главную новогоднюю елку России для украшения Соборной площади Московского Кремля. Подходящее дерево нашли в одном из местных лесничеств после длительного отбора.

«Наши лесничие на протяжении месяцев отбирают из десятков претендентов самую красивую, самую пушистую, самую стройную новогоднюю елку. И сегодня, в ближайшее время уже, данная елка будет направлена в сердце России, в Московский Кремль», — рассказал председатель областного комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин, передает РИА Новости. Выбор главной новогодней елки проходит по строгим параметрам. Учитываются форма кроны, густота и объем хвои, состояние ветвей, а также общий внешний вид дерева.

Высота ели, выбранной для установки в Кремле, составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра. Размах нижних ветвей достигает 11 метров. Лесничему, обнаружившему дерево, пообещали вручить новый служебный автомобиль «Нива».

