Пострадавшим от пожара в ХМАО выделят материальную помощь

Администрация Сургутского района выплатит каждой семье по 100 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Сургутского района утвердила меры материальной поддержки для жителей двухэтажного дома в Солнечном, пострадавших при пожаре. Решение приняли на экстренном заседании, сообщил URA.RU глава поселения Игорь Наумов.

«Со стороны администрации Солнечного идет сумма десять тысяч рублей на каждого члена семьи. С администрации Сургутского района — по 100 тысяч рублей на семью. И со стороны социальной службы тоже 100 тысяч рублей на семью», — уточнил Наумов.

Также район компенсирует аренду жилья. до 25 тысяч рублей в месяц на семью сроком до года, а для льготных категорий до трех лет. Для погорельцев развернут пункт временного размещения, поступает гуманитарная помощь от волонтеров и жителей.

Дом, загоревшийся накануне, был включен в план расселения до конца 2026 года. Службам поручено оперативно помочь людям со сбором и восстановлением документов для оформления всех видов поддержки.