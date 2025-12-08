Пострадавшим от пожара в ХМАО выделят материальную помощь
Администрация Сургутского района выплатит каждой семье по 100 тысяч рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Сургутского района утвердила меры материальной поддержки для жителей двухэтажного дома в Солнечном, пострадавших при пожаре. Решение приняли на экстренном заседании, сообщил URA.RU глава поселения Игорь Наумов.
«Со стороны администрации Солнечного идет сумма десять тысяч рублей на каждого члена семьи. С администрации Сургутского района — по 100 тысяч рублей на семью. И со стороны социальной службы тоже 100 тысяч рублей на семью», — уточнил Наумов.
Также район компенсирует аренду жилья. до 25 тысяч рублей в месяц на семью сроком до года, а для льготных категорий до трех лет. Для погорельцев развернут пункт временного размещения, поступает гуманитарная помощь от волонтеров и жителей.
Дом, загоревшийся накануне, был включен в план расселения до конца 2026 года. Службам поручено оперативно помочь людям со сбором и восстановлением документов для оформления всех видов поддержки.
Ранее сообщалось, что в поселке Солнечном загорелся двухэтажный дом. Во время пожара пострадал мужчина. Его отправили в больницу.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!