Что подарить коллегам на Новый год 2026: 150 недорогих и крутых идей

В декабре каждый работник ломает голову: что же подарить коллеге на Новый год. Хочется найти баланс: подарок должен быть уместным, необременительным, но при этом запомниться и создать праздничное настроение. URA.RU составило топ 170 идей на любой вкус и бюджет — от полезных гаджетов для работы до душевных сюрпризов.

Топ-25 лучших подарков коллегам на Новый год 2026

Полезные и для работы

1. Кружка с дизайнерским принтом

Это вещь, которая каждый рабочий день будет поднимать настроение. Выберите вариант с мотивационной надписью, остроумной шуткой про профессию или просто красивым зимним рисунком. Практичный подарок, который точно не будет пылиться в шкафу.

2. Коврик для мыши с индивидуальным принтом

Позволяет сделать рабочее место по-настоящему личным. Можно заказать коврик с фотографией домашнего питомца коллеги, его хобби или символом наступающего года — Лошади. Такой подарок сразу выделит его стол среди других.

3. Умная подставка для ноутбука с охлаждением

Современное решение для комфортной работы. Такая подставка не только поднимает экран до уровня глаз, снимая нагрузку с шеи, но и тихо охлаждает устройство. Незаменимый гаджет для всех, кто много времени проводит за компьютером.

4. Настольный органайзер из экоматериалов

Помогает быстро навести порядок в документах, ручках и прочих мелочах. Сегодня особенно ценятся варианты из бамбука, переработанного картона или камня. Стильный и экологичный подарок, который говорит о вашем внимании к деталям.

5. Премиум-блокнот в кожаной или тканевой обложке

Идеальный спутник для новых планов в новом году. Качественная бумага, удобный формат и приятная на ощупь обложка мотивируют записывать мысли и идеи. Можно дополнить его хорошей ручкой.

6. USB-хаб или переходник

Полезная вещь для тех, кто работает с техникой. Помогает подключить сразу несколько устройств к ноутбуку. Особенно актуален в офисе и в поездках. Практичный и недорогой подарок.

Вкусные подарки

7. Подарочная коробка с локальными деликатесами

Вместо обычных конфет подарите набор с продукцией местных производителей: сыр, мед, крафтовые соусы, вяленое мясо. Это вкусно, небанально и поддерживает местный бизнес.

8. Эко-набор полезных сладостей

Финиковая паста с орехами, сублимированные ягоды, фруктовые чипсы без сахара или конфеты ручной работы на полезных подсластителях. Отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от лакомств.

9. Кофе или какао с каменной солью и специями

Готовый набор для приготовления модного напитка — например, кофе по-мексикански с корицей и перцем чили или горячего шоколада с морской солью. Простой способ устроить себе гастрономическое приключение, не выходя из офиса.

10. Имбирные пряники ручной работы с портретом

Закажите у местного кондитера набор пряников, где на каждом будет шуточный портрет члена команды или логотип отдела. Вкусно, оригинально и лично.

11. Набор для приготовления авторского коктейля

Мини-бутылочки сиропов, специй и рецепт для создания фирменного безалкогольного коктейля. Отличная идея для новогодней вечеринки или просто для творческого вечера дома.

Технические подарки

12. Повербанк (внешний аккумулятор)

Один из самых универсальных и нужных подарков. Выручает в дороге, на работе и в поездках. Можно выбрать компактную модель, которая легко помещается в сумку или карман. Такой подарок точно не будет оставлять без дел.

13. Беспроводное зарядное устройство

Удобная альтернатива проводам. Достаточно положить телефон на площадку — и зарядка пошла. Выглядит аккуратно и современно. Хороший вариант для тех, кто устал от вечных шнуров.

14. Наушники

Подходят на работу, дорогу и отдых. Даже простой базовый вариант всегда пригодится. Можно выбрать модель в нейтральном дизайне. Такой подарок универсальный и по полу, и по возрасту.

15. Умная лампа с регулировкой света

Меняет яркость и яркость освещения в зависимости от настроения. Удобна для дома, рабочего стола или вечернего отдыха. Создает уют без лишнего успеха. Выглядит современно и стильно.

Для уюта и настроения

16. Ароматический диффузор с эфирными маслами

Более безопасная и долговечная альтернатива свечам. Наполняет пространство любимым ароматом, создавая свою атмосферу. Отличный подарок для дома или даже личного кабинета, если это разрешено.

17. Кашемировая или флисовая накидка на кресло

Спасает от сквозняков и добавляет уюта даже в самом строгом офисе. Ее можно использовать и как мягкий плед, завернувшись в него во время работы за столом. Небольшая, но очень теплая забота.

18. Фигурка-талисман года Лошади для стола

Не просто игрушка, а личный символ удачи и энергии на весь год. Можно выбрать статуэтку из бронзы, керамики или даже в виде функциональной подставки для ручек. Такой амуман будет охранять успех коллеги.

19. Светодиодная лампа, меняющая цвет

Создает нужное освещение одним касанием: от яркого белого для работы до теплого желтого или цветного для отдыха. Управляется со смартфона. Современный и необычный способ преобразить личное пространство.

20. Набор для личного чайного ритуала

Не просто пачка чая, а целая церемония в миниатюре: красивая гайвань (чашка), ситечко и несколько сортов рассыпного чая. Намного интереснее, чем обычные пакетики, и дарит несколько минут спокойствия в течение дня.

Небольшие, но запоминающиеся

21. Стильный складной зонт-автомат в чехле

Тот подарок, о котором часто забываешь купить себе. Компактный, но надежный зонт в дизайнерском чехле выручит в любую непогоду. Практично, стильно и по-взрослому.

22. Копилка-сейф с мотивацией «На мечту»

Не просто копилка, а мини-сейф, который открывается только когда наберется определенная сумма (или через полгода). К ней прилагается карточка: «Этот фонд можно потратить ТОЛЬКО на что-то радостное и бесполезное». Финансовый мотиватор с душой.

23. Сертификат на онлайн-курс по хобби

Подарите возможность научиться чему-то новому не для работы, а для души. Это может быть курс каллиграфии, основ игры на укулеле, сыроварения или цифрового рисунка. Подарок-впечатление, которое останется надолго.

24. Набор для ароматерапии в дорогу

Небольшая подушка-маска для глаз с лавандой, роликовый парфюм с расслабляющим маслом или бальзам для висков. Поможет быстро переключиться и отдохнуть в командировке или после тяжелого дня.

25. Экологичный ланч-бокс с подогревом от USB

Актуальный тренд на осознанное потребление. Симпатичный контейнер из безопасных материалов, в котором можно разогреть обед прямо на рабочем месте. Полезный подарок, который заботится о здоровье и бюджете коллеги.

Еще 125 идей подарков коллегам на Новый год 2026

Полезные для работы и здоровья

Подставка для наушников Набор гелевых ручек Настольная лампа с USB-портом Ежедневник с тайм-трекером Органайзер для кабелей USB-вентилятор для стола Кресло-подушка для спины Массажная накидка на кресло Силиконовая клавиатура Настольный календарь Подставка для канцелярии Набор стикеров-индексов Настольный пылесос для клавиатуры Увлажнитель воздуха мини Грифельная доска для записок Набор файлов для документов Магнитная доска для заметок Стакан-непроливайка для ручек Настольный набор (линейка, ножницы) Коврик с памятью формы Подсветка для клавиатуры Держатель для телефона в авто Портативный утюг для одежды Набор для чистки экранов Сумка-холодильник для ланча Термосумка для продуктов Складная многоразовая бутылка Фильтр-бутылка для воды Набор травяных чаев для энергии Батончики для перекуса Ореховая смесь в банке Фруктовая корзина Морские водоросли для перекуса Имбирные леденцы Набор сушеных фруктов Эко-посудомоечная паста Многоразовые губки для уборки Спрей-антисептик для рук УФ-лампа для дезинфекции телефона Компрессионные носки для перелетов Маска для сна Затычки для ушей Ролик для массажа стоп Крем для рук с ароматом Бальзам для губ с SPF

Творческие и для души

Набор для каллиграфии Маленький набор акварели Раскраска-антистресс для взрослых Гравюра для начинающих Набор для вышивания Конструктор из дерева 3D-пазл архитектурный Набор для мыловарения Материалы для скрапбукинга Набор штампов для декора Набор для создания свечей Трафареты для рисования Набор арт-терапии «Мандала» Кисти для рисования Альбом для зарисовок Набор для лепки из глины Фотокнига с общими фото Персональный комикс про коллегу Футболка с принтом по интересам Кепка с уникальной вышивкой Значок с мотивационной фразой Брелок-флешка Чехол для телефона на заказ Постер с вдохновляющей цитатой Картина по номерам Набор для выращивания микрозелени Комнатный мини-садик Растение в умном горшке Набор для бонсай Фигурка-неваляшка Настольная игра «Крокодил» Карточная игра для компании Набор домино Шахматы или нарды Головоломка-лабиринт Набор для фокусов Настольный футбол мини Дартс магнитный Набор для игры в «Мафию» Игра «Алиас» (командная)

Развлечения и релакс