В Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение могло достигнуть магнитуды 5,4
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В турецком районе Серик произошло землетрясение. Его магнитуда составляет от 4,9 до 5,4, сообщили иностранные журналисты.
«В Серике произошло еще одно землетрясение. AFAD объявил магнитуду землетрясения 4,9», — пишет NTV. По данным издания, землетрясение, произошедшее в 13:21 по местному времени, ощущавшееся также в близлежащих городах, вызвало панику среди людей. Reuters сообщило со ссылкой на Немецкий центр исследования, что магнитуда землетрясения составляет 5,4.
Кроме того, в районе Коньяалты, как сообщают журналисты, в 03:31 произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным AFAD, глубина землетрясения якобы составила 20,75 километра.
Ранее сейсмологические службы фиксировали подземные толчки и в России: в районе Сочи было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3 в Лазаревском районе курорта. Тогда местные жители также ощутили сейсмическую активность, о чем сообщали региональные СМИ.
