В Турции произошло сильное землетрясение

NTV: в Анталье произошло землетрясение магнитудой 5,4
08 декабря 2025 в 16:22
Землетрясение могло достигнуть магнитуды 5,4

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В турецком районе Серик произошло землетрясение. Его магнитуда составляет от 4,9 до 5,4, сообщили иностранные журналисты.

«В Серике произошло еще одно землетрясение. AFAD объявил магнитуду землетрясения 4,9», — пишет NTV. По данным издания, землетрясение, произошедшее в 13:21 по местному времени, ощущавшееся также в близлежащих городах, вызвало панику среди людей. Reuters сообщило со ссылкой на Немецкий центр исследования, что магнитуда землетрясения составляет 5,4. 

Кроме того, в районе Коньяалты, как сообщают журналисты, в 03:31 произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным AFAD, глубина землетрясения якобы составила 20,75 километра.

Ранее сейсмологические службы фиксировали подземные толчки и в России: в районе Сочи было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3 в Лазаревском районе курорта. Тогда местные жители также ощутили сейсмическую активность, о чем сообщали региональные СМИ.

