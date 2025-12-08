В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение могло достигнуть магнитуды 5,4 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В турецком районе Серик произошло землетрясение. Его магнитуда составляет от 4,9 до 5,4, сообщили иностранные журналисты.

«В Серике произошло еще одно землетрясение. AFAD объявил магнитуду землетрясения 4,9», — пишет NTV. По данным издания, землетрясение, произошедшее в 13:21 по местному времени, ощущавшееся также в близлежащих городах, вызвало панику среди людей. Reuters сообщило со ссылкой на Немецкий центр исследования, что магнитуда землетрясения составляет 5,4.

Кроме того, в районе Коньяалты, как сообщают журналисты, в 03:31 произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным AFAD, глубина землетрясения якобы составила 20,75 километра.

Продолжение после рекламы