Работница курганского завода получила награду от Минтранса РФ. Фото
Сотрудника курганского завода получила высокую награду
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Главный специалист по кадровому делопроизводству предприятия «Курганстальмост» Анна Шкут удостоена благодарности министра транспорта России за многолетний добросовестный труд. Об этом сообщается в официальной группе завода в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что Анна Шкут получила за устойчивые результаты работы и высокий уровень профессиональной подготовки. «За многолетний добросовестный труд главный специалист по кадровому делопроизводству Анна Шкут награждена благодарностью министра транспорта России. Вручение состоялось накануне во время подведения итогов производственного соревнования за III квартал этого года», — указано в посте.
Сотрудника Курганстальмоста Анна Шкут получила награду от Минтранса РФ
Фото: «КУРГАНСТАЛЬМОСТ», VK
По данным из сообщения, Анна Шкут работает на «Курганстальмосте» почти 20 лет. За это время она детально изучила специфику производственного цикла и структуру коллектива, что позволяет ей оперативно решать задачи в сфере кадрового делопроизводства. В компании отмечают, что сотрудник зарекомендовал себя как высококвалифицированный и дисциплинированный специалист, который внимательно относится к требованиям трудового законодательства и внутренним регламентам.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!