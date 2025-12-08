Отмечается, что Анна Шкут получила за устойчивые результаты работы и высокий уровень профессиональной подготовки. «За многолетний добросовестный труд главный специалист по кадровому делопроизводству Анна Шкут награждена благодарностью министра транспорта России. Вручение состоялось накануне во время подведения итогов производственного соревнования за III квартал этого года», — указано в посте.

По данным из сообщения, Анна Шкут работает на «Курганстальмосте» почти 20 лет. За это время она детально изучила специфику производственного цикла и структуру коллектива, что позволяет ей оперативно решать задачи в сфере кадрового делопроизводства. В компании отмечают, что сотрудник зарекомендовал себя как высококвалифицированный и дисциплинированный специалист, который внимательно относится к требованиям трудового законодательства и внутренним регламентам.