Вечный девственник, мемная жилетка и невероятная эрудиция: Анатолию Вассерману — 72

Анатолий Вассерман — советский, украинский и российский участник интеллектуальных игр, журналист, публицист и политический консультант, телеведущий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 9 декабря 2025, Анатолий Вассерман отмечает 72-летие. За его плечами — триумфы в интеллектуальных играх, депутатское кресло, международные санкции и полвека без физической близости с женщиной. Самый узнаваемый знаток страны живет в окружении эротических календарей, работает обнаженным и продолжает жалеть о студенческом споре, который изменил всю его жизнь. Подробнее в материале URA.RU.

Детство Анатолия Вассермана: одесский вундеркинд, которого не любили учителя

Будущий интеллектуал появился на свет в Одессе 9 декабря 1952 года. Семья Вассерманов представляла собой образец советской интеллигенции: отец Александр Анатольевич был доктором технических наук и преподавателем, специалистом по теплофизике, мать Лина Ильинична работала главным бухгалтером после окончания Одесского кредитно-экономического института.

Читать научился в три с половиной года, а в 14 лет полностью проштудировал пятнадцатитомный энциклопедический справочник по машиностроению. Однако вундеркиндом в классическом понимании себя не считал, отмечая, что к четырем-пяти годам читать умеют многие современные дети. В школу пошел с опозданием — только в восемь лет из-за частых болезней, но сразу во второй класс.

Школьная жизнь складывалась непросто. Постоянные пропуски по болезни приводили к конфликтам с одноклассниками, которые заставляли способного мальчика делать за них домашние задания. Школы приходилось менять. Но самое парадоксальное — учителя не испытывали восторга от ученика с энциклопедическими знаниями. Юный Вассерман систематически поправлял педагогов, указывал на ошибки и демонстрировал более глубокое знание предмета. Особенно острые конфликты возникали на уроках истории. Золотую медаль получить не удалось именно из-за противостояния с учителем истории, что закрыло дорогу в МГУ.

В итоге он поступил в Одесский технологический институт холодильной промышленности, пойдя по стопам отца и получив квалификацию инженера-теплофизика. Уже на третьем курсе написал первую компьютерную программу, когда само слово «программист» только входило в обиход. После окончания вуза в 1974 году три года проработал программистом в НПО «Холодмаш», затем до 1995-го — в НИИ «Пищепромавтоматика».

Роковой спор Вассермана: как 17-летний студент поставил крест на личной жизни

С 1982 года принимает активное участие в различных интеллектуальных играх телевизионного и спортивного формата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Именно в студенческие годы произошло событие, определившее весь жизненный путь Вассермана. В пылу жаркой дискуссии с одногруппником о половом воздержании 17-летний юноша заявил, что докажет несостоятельность всех ограничений человечества на половую жизнь. Утверждая, что все запреты давно утратили смысл, он категорично заявил: буду жить вообще без половой жизни.

Спустя десятилетия сам признавался, что это была чудовищная глупость. «Чем умнее человек, тем крупнее глупость, которую он способен совершить» — такой вывод сделал интеллектуал, анализируя собственное решение в беседе с «Российской газетой». Публичность обещания сыграла решающую роль. Внутреннее решение можно было бы отменить незаметно, но слово, данное при свидетелях, стало несокрушимым барьером для чрезвычайно упрямого молодого человека.

Вассерман — триумфатор интеллектуальных баталий

В 2001–2002 годах одержал 22 победы подряд в телевизионной игре «Своя игра», в 2004 году стал лучшим игроком десятилетия Фото: Роман Наумов © URA.RU

Всесоюзную известность принесло участие в телевизионных интеллектуальных играх. Дебют состоялся 14 октября 1989 года в команде Нурали Латыпова в легендарном клубе «Что? Где? Когда?». Позже выступал в команде Виктора Мороховского на «Брейн-ринге». В 1991 году, играя за команду Одессы, потерпел поражение и вместе с другим мэтром Борисом Бурдой был дисквалифицирован. Амнистия случилась в 1995-м, и Вассерман даже появлялся в зале среди знатоков, но за игровой стол больше не садился.

Настоящий триумф ждал в телевизионной «Своей игре». С 2001 по 2002 год одержал пятнадцать побед подряд, став абсолютным рекордсменом. В 2004-м получил титул лучшего игрока десятилетия. В 2008 году выиграл Автомобильный кубок, одержав шесть уверенных побед подряд и получив ключи от автомобиля. Пять раз становился чемпионом Украины по спортивной версии игры в 2005, 2006, 2010, 2011 и 2012 годах. Шестикратный чемпион Москвы по этой дисциплине — побеждал в 2008, 2011, 2013, 2016, 2019 и 2023 годах, также становился серебряным и бронзовым призером турнира.

В спортивном «Что? Где? Когда?» представлял команды «Немчиновка» и Евгении Канищевой, становясь победителем и призером чемпионатов Украины множество раз. Участвовал в телеигре «Игры разумов», неоднократно выступал в программе «Кто хочет стать миллионером?», где выигрывал различные суммы.

Телевизионная карьера Вассермана и публицистика

В марте 2021 года стал одним из инициаторов создания бесплатной образовательной платформы «Академия Вассермана» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 2008 по 2011 год был автором и ведущим программы «Мнения знатоков» на московском телеканале «ТВ Столица». С 2011 по 2013 год вел передачу «Реакция Вассермана» на НТВ совместно с Егором Холмогоровым. С 2012 по 2017 год вел программу «Открытым текстом» на РЕН ТВ, продолжив ее на портале iz.ru с 2018 года. В 2012-2015 годах был ведущим программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» на радиостанции «Комсомольская правда». С мая 2023 года ведет программу «Допрос Вассермана» на радио «Спутник».

С 2008 года работал шеф-редактором научно-популярного журнала «Идея Икс», прекратившего существование в 2010 году. С 2007 года является колумнистом «Бизнес-журнала». В 2017 году писал для МИА «Россия сегодня», с июня 2021-го сотрудничает с Федеральным агентством новостей на платной основе.

Анатолий Вассерман — автор более пятнадцати книг, включая «Россия, включая Украину: Единство или гибель», «Чем социализм лучше капитализма», «Скелеты в шкафу истории» и другие. Несколько работ написаны совместно с братом Владимиром, которого считает по-настоящему умным, в отличие от себя — просто распиаренного.

Он также эпизодически снимался в кинематографе: появился в сериалах «Одна за всех», «Крыша мира», «Гранд», «Миша портит все» и фильме «Последний богатырь. Наследие». Озвучивал поисковик ВсеУзнай в мультфильме «Ральф против интернета» и закадровый голос в антинаркотической рекламе «Крутых кексов». В 2019 году появился в клипе Ольги Бузовой «Танцуй под Бузову», где танцевал в характерной жилетке в окружении девушек.

Легендарная жилетка и интернет-слава Анатолия Вассермана

Жилетка Вассермана — многофункциональная одежда с множеством карманов, в которой он носил различные предметы Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

При росте 160 сантиметров Вассерман носит разгрузочный жилет с 26-28 карманами, который шьют на заказ в магазине спецодежды. Вес экипировки составляет от семи до девяти килограммов. В карманах размещены более 130 предметов первой необходимости: сумки и сетки, зарядные устройства для гаджетов, инструмент для спасения людей из автомобильных аварий, способный расколоть любое стекло. Каждая вещь находится на строго определенном месте.

Интернет-пользователи превратили Вассермана в героя массового фольклора, присвоив ему псевдоним «Онотоле» — искаженное имя Анатолий. По аналогии с популярными «фактами о Чаке Норрисе» пользователи Сети создали «факты об Анатолии Вассермане», где обыгрывают его крайне высокую эрудицию, бороду, своеобразную манеру одеваться и легендарный жилет с многочисленным содержимым.

Путь Вассермана от украинского журналиста до российского депутата

В 1994 году Вассерман предпринял попытку баллотироваться в Верховную Раду Украины, заняв второе место в округе. Уже тогда он открыто заявлял, что независимая Украина опасна для своих граждан, а украинский и белорусский языки считал диалектами русского, а не самостоятельными языками. После неудачи в выборах в 1995 году переехал в Москву, где до 2010 года работал политическим консультантом в команде Нурали Латыпова, выступая советником мэра и правительства Москвы.

В 2015 году будучи гражданином Украины, подал заявление о приёме в российское гражданство, удовлетворённое указом президента 27 января 2016 года по третьему «наградному» пункту ФЗ-62 как лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией. На выборах в Госдуму VII созыва в 2016 году баллотировался от партии «Справедливая Россия» по Преображенскому округу Москвы, набрав 19,37% и уступив представителю «Единой России» Антону Жаркову.

Победа пришла в 2021 году. В качестве самовыдвиженца он прошел сложную процедуру регистрации, став одним из 11 человек из 174 самовыдвиженцев, допущенных к выборам. Баллотировался по тому же Преображенскому округу при поддержке мэрии, войдя в так называемый «список Собянина». Победил с помощью дистанционного электронного голосования, набрав 33,66% и обойдя секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, который занял второе место с результатом 24,18%. Вассерман присоединился к фракции «Справедливая Россия — За правду», стал членом комитета по просвещению.

Убеждения, скандалы и мировые санкции

Вассерман является одним из самых успешных игроков в истории интеллектуальных телеигр Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вассерман называет себя сталинистом и убежденным марксистом в трактовке аналитической группы «С. Платонов». Он вспоминал, что в советское время и первые постсоветские годы был бурным пламенным демократом и либералом, но позже пересмотрел взгляды, поняв, что антисоветчики его обманывали.

Еще Анатолий Вассераман выступает против запрета табака, наркотиков и психотропных веществ, утверждая, что любой запрет приводит к обратному эффекту и провоцирует рост распространения. По той же причине он считает возможной декриминализацию проституции.

Свое отношение к религии знаток формулирует предельно четко: атеист не по привычке, а по убеждению. Он утверждает, что несуществование бога строго и однозначно выводится из теоремы Геделя о неполноте.

Вассерман считает себя не евреем, а русским еврейского происхождения, полагая, что национальность — это совокупность приобретенных привычек. Он убежден, что национализм — заразная душевная болезнь, называет себя противником национального государства. Отрицает антропогенный характер глобального потепления.

За поддержку российской позиции по Украине Анатолий Вассерман попал под персональные международные санкции. С 23 февраля 2022 года находится в санкционных списках Евросоюза. С 24 февраля — в списке Канады. С 24 марта — под санкциями США. Также под санкциями Швейцарии, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Японии и Украины.

Жизнь Анатолия Вассермана в студии среди календарей

С 12 октября 2021 года Анатолий Вассерман — депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва Фото: Duma.gov.ru/wikipedia.org/CC BY 4.0

В начале 2013 года Вассерман получил от руководства Национальной Медиа Группы квартиру площадью 100 квадратных метров на 30-м этаже элитной новостройки жилого комплекса «Гранд Парк» на Ходынском бульваре. Жилье предназначалось для использования в качестве студии при съемке программ с его участием, но при оборудовании студии места хватило и для проживания. С 2013 года единственной женщиной, регулярно наведывавшейся к эрудиту, стала художница Елена Бойченко, работающая домоправительницей и личным поваром депутата. Благодаря правильному питанию, которое обеспечивает Бойченко, масса тела Вассермана снизилась со 124 до 108 килограммов к 2020 году.

Дома интеллектуал предпочитает ходить обнаженным. Вассерман считает себя нудистом. В Одессе он много лет посещал именно нудистские пляжи.

Интересно и то, что рабочий кабинет знатока, совмещенный со спальней, сплошь увешан календарями с женщинами разной степени раздетости. Вассерман коллекционирует образцы огнестрельного оружия, которые он собирает уже более полувека.

Кроме русского, интеллектуал владеет украинским, английским и эсперанто со словарем. Мало кто знает, но у него есть брат-писатель Владимир, проживающий в Одессе, и племянница Мария 1995 года рождения. Анатолий Вассерман не женат.

Медийная деятельность Анатолия Вассермана: избранные проекты

За годы карьеры Анатолий Вассерман стал участником и ведущим множества телевизионных и радиопроектов, снялся в нескольких кинокартинах:

Телевизионные игры и программы:

«Что? Где? Когда?» (1989-1991, 1995)

«Брейн-ринг» (1990-е)

«Своя игра» (2001-2023, неоднократный участник и победитель)

«Игры разумов» (2000-е)

«Кто хочет стать миллионером?» (неоднократный участник)

«Мнения знатоков», ТВ Столица (2008-2011)

«Реакция Вассермана», НТВ (2011-2013)

«Открытым текстом», РЕН ТВ (2012-2017)

«Большой вопрос», СТС (участие в рубрике)

