К концу года на Ямале стало больше работающих людей

Статистика приведена за 2025 год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Количество работающего населения в Ямало-Ненецком автономном округе в третьем квартале 2025 года увеличилось 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата по региону.

«Численность рабочей силы на Ямале в третьем квартале 2025 года составляет 307,4 тысячи человек. Численность занятых — 304,5 тысячи человек», — отмечено в исследовании ведомства.

Количество работающих ямальцев не изменялось на протяжении первых двух кварталов текущего года. Тогда данный показатель составлял 298,9 тысячи человек. Лишь к третьей четверти года значение выросло.

Продолжение после рекламы

Вместе с увеличением занятого населения в регионе сократилась безработица. На данный момент ее уровень оценивается в 0,9%. В начале года количество нетрудоустроенного населения составляло 1,1%.