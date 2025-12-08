К концу года на Ямале стало больше работающих людей
Статистика приведена за 2025 год
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Количество работающего населения в Ямало-Ненецком автономном округе в третьем квартале 2025 года увеличилось 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата по региону.
«Численность рабочей силы на Ямале в третьем квартале 2025 года составляет 307,4 тысячи человек. Численность занятых — 304,5 тысячи человек», — отмечено в исследовании ведомства.
Количество работающих ямальцев не изменялось на протяжении первых двух кварталов текущего года. Тогда данный показатель составлял 298,9 тысячи человек. Лишь к третьей четверти года значение выросло.
Вместе с увеличением занятого населения в регионе сократилась безработица. На данный момент ее уровень оценивается в 0,9%. В начале года количество нетрудоустроенного населения составляло 1,1%.
Ранее ЯНАО уже признавался регионом с одним из самых низких уровней безработицы в стране. Данный показатель является вторым результатом среди субъектов РФ. На рынке труда округа сохраняется высокий спрос на кадры: в банке вакансий доступно свыше 12 тысяч рабочих мест.
