Губернатор ХМАО раскрыл, когда достроят проблемные школы и детские сады

Власти ХМАО планируют построить 21 образовательное учреждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил о сроках завершения строительства проблемных школ и детских садов в Сургуте, Ханты-Мансийске и других муниципалитетах Югры. Об этом он заявил, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии на странице главы региона в социальных сетях.

«По школе в 5-м микрорайоне Сургута мы расторгли концессионное соглашение, сейчас завершаем актуализацию проектной документации и после этого предусматриваем финансирование на завершение строительства. После 2026 года будем предусматривать средства для строительства в очередном трехлетнем периоде бюджетного планирования», — заявил Кухарук.

Строительством школы в 35-м микрорайоне Сургута, по словам главы региона, займется застройщик, который возводит жилые дома — «Брусника». В первом полугодии будет заключение по технической части и проектной стоимости объекта, после чего рассчитают финансирование.

Продолжение после рекламы

В 20а, 24-м, 30-м микрорайонах Сургута школы также будут достраиваться за счет округа после расторжения концессионных соглашений. В дальнейшем выделят средства и определят новых исполнителей для завершения работ.

Детский сад в микрорайоне СУ-967 Ханты-Мансийска будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. В феврале, предварительно, он получит образовательную лицензию, после чего учреждение примет детей.

В трехлетнем периоде бюджетного планирования в Югре предусмотрено 21 образовательное учреждение — как на стадии проектирования, так и строительства. В 2026 году планируется открыть пять школ, в том числе в Когалыме, в Нягани, в Октябрьском районе, в Березово, а также завершить строительство коррекционной школы в Нефтеюганске.