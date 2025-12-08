Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

На челябинской Рублевке построят новый торговый комплекс. Скрин

08 декабря 2025 в 16:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новый ТК построят в поселке Терема Сосновского района

Новый ТК построят в поселке Терема Сосновского района

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Терема Сосновского района Челябинской области, названном челябинской Рублевкой за близость к областному центру, построят новый торговый комплекс. Площадь объекта — 251 квадратный метр. Девелоперу разрешили увеличить площадь застройки, уменьшив отступ от границ, сообщается на сайте мэрии.

«Проект решения о предоставлении разрешения отклонения от предельных параметров объекта капитального строительства — торгового комплекса с бытовым обслуживанием с минимальным отступом от северной — 0 метров и восточной — 1 метр границ земельного участка в зоне смешанной застройки в 520 метрах по направлению на запад от жилой застройки в поселке Терема Сосновского района Челябинской области. Инициатор проекта — ООО СЗ „А74“», — сообщается на сайте.

Также в Сосновском районе Челябинской области в поселке Красное поле на улице Космонавтов в 2026 году начнут строить 10-этажный жилой комплекс. Еще в поселке Терема Сосновского района запланировано возведение жилого комплекса с магазинами и многофункциональным центром. Оба проекта одобрила экспертная организация «Пируэт».

Продолжение после рекламы

площадь под застройку - 251 квадратный метр

Фото: Кадастровая карта г. Челябинска

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал