В поселке Терема Сосновского района Челябинской области, названном челябинской Рублевкой за близость к областному центру, построят новый торговый комплекс. Площадь объекта — 251 квадратный метр. Девелоперу разрешили увеличить площадь застройки, уменьшив отступ от границ, сообщается на сайте мэрии.

«Проект решения о предоставлении разрешения отклонения от предельных параметров объекта капитального строительства — торгового комплекса с бытовым обслуживанием с минимальным отступом от северной — 0 метров и восточной — 1 метр границ земельного участка в зоне смешанной застройки в 520 метрах по направлению на запад от жилой застройки в поселке Терема Сосновского района Челябинской области. Инициатор проекта — ООО СЗ „А74“», — сообщается на сайте.

Также в Сосновском районе Челябинской области в поселке Красное поле на улице Космонавтов в 2026 году начнут строить 10-этажный жилой комплекс. Еще в поселке Терема Сосновского района запланировано возведение жилого комплекса с магазинами и многофункциональным центром. Оба проекта одобрила экспертная организация «Пируэт».

