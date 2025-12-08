В Свердловской области сохранился 300-летний храм — им заинтересовались в Гааге

Свято-Троицкий собор в городе Верхотурье был возведен в 1712 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Средний Урал — край, где промышленная история с XVIII века шла рука об руку с духовной. Время горнозаводского бума стало и эпохой активного храмостроительства. Возводимые из камня церкви были не только домами молитвы, но и символами устойчивости, центрами жизни новых поселений. Эти старейшие храмы, пережившие лихолетье XX века, сегодня — живые свидетели трёх веков истории, уникальные памятники архитектуры и духовные твердыни. URA.RU приглашает познакомиться с каменными страницами этой летописи.

Свято-Троицкий собор в Верхотурье: первенец каменной эпохи

История каменного храмостроительства на Среднем Урале начинается с Верхотурья — древней духовной столицы края. Собор Святой Живоначальной Троицы, заложенный в 1703 году по личному указу Петра I, по праву считается старейшим каменным храмом Свердловской области. Его строительство, завершенное к 1712 году, было поручено соликамским мастерам, что связало уральскую архитектуру с традициями русского Севера.

Собор стал жемчужиной так называемого «московского барокко» на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собор стал жемчужиной так называемого «московского барокко» на Урале. Его нарядные формы, устремлённость ввысь, богатый декор фасадов резко контрастировали с суровой уральской природой, символизируя торжество веры и культуры на новой земле. Главный престол был освящен уже в 1709 году.

Интересно, что вокруг этого храма сложился своеобразный исторический миф: долгое время в источниках можно было встретить утверждение, что собор имеет статус памятника ЮНЕСКО. Хотя это не соответствует действительности, сам факт возникновения такой легенды говорит о его исключительной архитектурной ценности. В 1959 году на международной конференции в Гааге он действительно был включён в список наиболее значительных памятников мира.

Закрытый в 1932 году собор почти семь десятилетий стоял в запустении, но избежал разрушения, получив в 1960 году статус памятника государственного значения. Богослужения в этом историческом здании возобновились лишь в 1998 году, и сегодня он вновь является духовным центром Верхотурского кремля.

Собор-гигант на Урале

Крестовоздвиженский собор — православный храм в городе Верхотурье Свердловской области, входящий в комплекс Свято-Николаевского Верхотурского монастыря. Это третий по величине храм в России, превосходящий его по объёму только храм Христа Спасителя в Москве и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Здесь находятся мощи небесного покровителя Урала — святого праведного Симеона Верхотурского.

Построен по проекту пермского архитектора Александра Турчевича Фото: Илья Московец © URA.RU

Собор признан памятником архитектуры федерального значения. Его строительство началось в сентябре 1905 года, а освящение состоялось 11 сентября 1913 года, в тот же день в храм были торжественно перенесены мощи святого Симеона. Одной из уникальных особенностей интерьера стал центральный иконостас, изготовленный из фаянса. Над ракой с мощами была установлена богатая сень — дар императора Николая II. На момент открытия собор, рассчитанный на 4000 человек, был одним из крупнейших в стране.

После революции, в 1920 году, мощи святого были вскрыты, а в 1930-х храм закрыли, а его имущество конфисковали. В здании в разное время размещались кинотеатр и хозяйственные службы колонии, находившейся на территории монастыря. Собор был возвращён Русской Православной Церкви в 1990 году, после чего полностью отреставрирован и восстановлен для богослужений.

Храм Петра и Павла в Петропавловске (ныне Североуральск): долгострой Походяшина

Ещё один памятник, связанный с именем Максима Походяшина (купец первой гильдии), находится в Североуральске. Грандиозная церковь святых апостолов Петра и Павла была заложена в 1767 году на левом берегу реки Колонги. Этот храм стал ярким примером «походяшинского» стиля — сочетания уральского барокко с элементами провинциального классицизма.

В XX веке храм пережил трагическую судьбу: после закрытия в 1929 году он был лишен не только церковной утвари и колоколов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство, однако, растянулось на три десятилетия и было завершено уже после смерти самого промышленника. Нижний, тёплый храм в честь Казанской иконы Божьей Матери освятили в 1787 году, а верхний, летний Петропавловский придел — только в 1798-м. Высота сооружения, достигающая 57,5 метров, делала его архитектурной доминантой всего округа.

Судьба храма в XX веке была трагичной: закрытый в 1929 году, он лишился не только утвари и колоколов, но и внутреннего убранства. Чудом уцелевшее здание в 1960 году получило статус памятника федерального значения, что спасло его от окончательного разрушения. Возвращённый Церкви в 1988 году, он до сих пор требует масштабной реставрации, оставаясь немым укором эпохе варварства и символом надежды на полное возрождение.

Свято-Троицкий собор в Алапаевске: храм-свидетель

История каменного Свято-Троицкого собора в Алапаевске уникальна и многослойна. Его основой стал ещё более древний каменный Алексиевский храм, построенный местными жителями аж в 1702 году. В 1770-х годах началась его масштабная реконструкция: деревянные части заменялись каменными, был пристроен Михайловский придел. А в 1793 году было получено разрешение на строительство нового большого холодного храма во имя Святой Троицы.

В советские годы (с 1932 по 1992) в священных стенах размещался хлебозавод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство, прерванное пожаром 1798 года, завершилось лишь в 1816-м, уже в новом столетии. Таким образом, в едином архитектурном теле собора слились черты разных эпох — от петровского времени до позднего классицизма. Но главная, трагическая страница в его историю была вписана в 1918 году. Именно в этот собор были перенесены и тайно захоронены в склепе тела убитых под Алапаевском членов императорской фамилии — великой княгини Елизаветы Фёдоровны и князей Романовых.

В советские годы (с 1932 по 1992) в священных стенах размещался хлебозавод, что стало кощунственным, но, как ни парадоксально, спасшим здание от сноса использованием. Возрождённый в 1990-е годы собор сегодня является кафедральным для Алапаевской епархии и живым памятником новомученикам.

Последнее пристанище императорской семьи

Храм на Крови (полное название — Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших) — православный храм в Екатеринбурге, возведённый в 2000–2003 годах на месте печально известного дома Ипатьева. Именно здесь в ночь на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг.

16 июля 2003 года состоялось торжественное открытие и освящение храма во имя Всех святых Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Пятикупольный двухуровневый храм выполнен в русско-византийском стиле. Верхний храм, светлый и просторный, освящён во имя Всех русских святых. Нижний храм, посвящённый новомученикам, создаёт контраст: это полумрачное пространство с низкими сводами, где находится крипта — символическая реконструкция расстрельной комнаты. В комплекс также входит Патриаршее подворье с музеем Святой царской семьи, концертным залом и другими помещениями.

Храм стал главной духовной достопримечательностью Екатеринбурга, центром памяти царской семьи, привлекающим паломников со всего мира. При храме действует активный приход с воскресной школой, службой милосердия и другими социальными проектами. Изначально переданный в государственную собственность, в 2013 году храм был передан Екатеринбургской епархии.

