Кухарук раскрыл будущее микрорайона в Сургуте, где жители отапливаются печками

Во время прямой линии с югорчанами губернатор Руслан Кухарук обозначил дальнейшие планы для микрорайона 27А в Сургуте, где дома до сих пор остаются без центрального отопления и водоснабжения. По его словам, территория будет развиваться по принципу комплексного развития, а аварийные здания подлежат расселению.

«Принято решение на градостроительном совете о том, что 27А микрорайон должен развиваться по принципу комплексного развития территории. Там больше двадцати гектаров земли, есть дома аварийные, ветхий жилой фонд. В высокой степени готовности документация по этому участку, подрядчик, который победит по договору КРТ, возьмет на себя обязательства по расселению аварийного и ветхого жилья, а также созданию социальной инфраструктуры», — уточнил губернатор.

Он добавил, что в ближайшее время примут решение о сроках расселения. По адресу, откуда поступила жалоба на отсутствие отопления и воды, проведут индивидуальную работу.

