Кухарук раскрыл будущее микрорайона в Сургуте, где жители отапливаются печками

В ХМАО будут расселять аварийные дома в 27А микрорайоне, где нет отопления
08 декабря 2025 в 16:47
В Сургуте продолжится расселения из аварийного фонда

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во время прямой линии с югорчанами губернатор Руслан Кухарук обозначил дальнейшие планы для микрорайона 27А в Сургуте, где дома до сих пор остаются без центрального отопления и водоснабжения. По его словам, территория будет развиваться по принципу комплексного развития, а аварийные здания подлежат расселению.

«Принято решение на градостроительном совете о том, что 27А микрорайон должен развиваться по принципу комплексного развития территории. Там больше двадцати гектаров земли, есть дома аварийные, ветхий жилой фонд. В высокой степени готовности документация по этому участку, подрядчик, который победит по договору КРТ, возьмет на себя обязательства по расселению аварийного и ветхого жилья, а также созданию социальной инфраструктуры», — уточнил губернатор.

Он добавил, что в ближайшее время примут решение о сроках расселения. По адресу, откуда поступила жалоба на отсутствие отопления и воды, проведут индивидуальную работу.

Ранее URA.RU сообщало, что на пресс-конференцию губернатор ХМАО Кухарук пришло порядка 1700 вопросов. URA.RU ведет прямую трансляцию.

Материал из сюжета:

Прямая линия губернатора Руслана Кухарука с жителями ХМАО

