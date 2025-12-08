Боец ММА, который устроил «спарринг» с памятником в Москве, отправлен в СИЗО
Боец ММА пробудет в СИЗО до 5 февраля
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бойца ММА Заура Исмаилова, обвиняемого в осквернении памятника ветеранам МЧС в столице. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
Судья отклонила просьбу защиты о более мягкой мере и согласилась с доводами следствия о необходимости изоляции спортсмена. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля», — передает слова судьи РИА Новости.
В материалах, оглашенных в заседании, отмечалось, что Исмаилов ранее не привлекался к уголовной ответственности, официально не женат и воспитывает малолетнего ребенка. Адвокат сообщил, что подзащитный, по медицинским документам, страдает рассеянным склерозом, поэтому его нахождение в изоляторе, по мнению защиты, может угрожать здоровью. В этой связи юрист просил отправить спортсмена под домашний арест и указал, что тот перевел 50 тысяч рублей в благотворительный фонд помощи мобилизованным, а его брат участвовал в контртеррористических операциях и имеет государственные награды.
Следователь, напротив, настаивал, что мягкая мера пресечения не обеспечит явку обвиняемого и может помешать расследованию. В суде прозвучало, что при попытке задержания Исмаилов оказывал сопротивление и пытался скрыться. Сам Исмаилов на заседании заявил, что из-за состояния здоровья не до конца понимает, что с ним произошло, и отказался подробно комментировать обстоятельства дела.
По данным издания, в Москве Исмаилов устроил так называемый «спарринг» с памятником ветеранам МЧС, нанося удары по мемориалу и имитируя поединок, а позже опубликовал видео в своих соцсетях. Сейчас Исмаилов обвиняется в осквернении мемориального сооружения (статья 243.4 УК РФ).
