Сосед убил мать и ее шестилетнего сына из-за шума в Подмосковье
Возбуждено уголовное дело
Фото: Илья Московец © URA.RU
В подмосковных Котельниках сосед подозревается в убийстве матери и ее шестилетнего сына. Преступление, по версии следствия, было совершено из ‑за шума в многоквартирном доме.
«Шестого декабря в квартире в Котельниках были обнаружены убитые Алина и ее сын», — пишет «112». С четвертого декабря женщина перестала выходить на связь с бывшим мужем. В совершении преступления обвиняется 32‑летний сосед семьи, Евгений. Следствие полагает, что мужчина был недоволен шумом, который исходил от шагов ребенка.
Потерпевшим были нанесены многочисленные повреждения в область головы. После расправы подозреваемый попытался инсценировать ограбление. В квартире был устроен беспорядок. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Московской области.
