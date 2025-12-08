Сосед убил мать и ее шестилетнего сына из-за шума в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU

В подмосковных Котельниках сосед подозревается в убийстве матери и ее шестилетнего сына. Преступление, по версии следствия, было совершено из ‑за шума в многоквартирном доме.

«Шестого декабря в квартире в Котельниках были обнаружены убитые Алина и ее сын», — пишет «112». С четвертого декабря женщина перестала выходить на связь с бывшим мужем. В совершении преступления обвиняется 32‑летний сосед семьи, Евгений. Следствие полагает, что мужчина был недоволен шумом, который исходил от шагов ребенка.