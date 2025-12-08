Банки в России будут привязывать счета россиян к ИНН: что это значит для простых граждан

Привязка ИНН планируется в рамках борьбы с дропперами Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Российские банки планируют обязать привязывать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) к банковским счетам своих клиентов. Эти меры вводятся в рамках новой программы «Антидроп» и служат для борьбы с дропперами — людьми, которые осознанно или бессознательно помогают мошенникам обналичивать украденные деньги с помощью своих банковских карт. Чаще всего в такие преступные схемы попадает молодежь. С чем связано нововведение, как оно отразится на простых клиентах банков и что говорят по этому поводу эксперты — в материале URA. RU.

Что изменится для клиентов банков

Банк России планирует нововведение, по которому все кредитные организации будут обязаны привязывать к банковским счетам своих клиентов их ИНН. С помощью этих мер Центробанк усиливает контроль над финансовыми потоками.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее», — сказала Полякова. Она указала, что новый порядок будет действовать как в отношении открываемых, так и уже действующих банковских счетов.

Введение данного требования связано с подготовкой к запуску государственной платформы «Антидроп». Полякова пояснила, что в системе «Антидроп» ключевым идентификатором клиента кредитной организации станет ИНН. Это даст возможность увязывать информацию о физических лицах и их счетах, открытых в различных банках. Согласно замыслу регулятора, такая модель должна усилить контроль за проводимыми операциями и сократить вероятность использования подставных лиц при совершении финансовых преступлений.

Зачем вводятся новые меры

Намерение Банка России обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам является последовательным развитием уже действующих мер по противодействию мошенничеству, в рамках которых банки должны оперативно блокировать подозрительные счета, используемые для вывода средств. Об этом в беседе с RT сообщила директор по правовым вопросам финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова.

«Такие шаги усиливают контроль над финансовыми потоками, минимизируя риски для жертв. Для россиян это решение в целом повысит безопасность банковских операций, снижая вероятность потери денег из-за мошенников через подставные счета», — сказала Суворова.

Кроме того, она отметила, что новая норма может способствовать сокращению числа ошибочных списаний в рамках исполнительного производства или при удержании налогов. По словам эксперта, в настоящее время нередки случаи, когда денежные средства ошибочно списываются со счетов полных тезок должников, и затем невиновным гражданам приходится затрачивать значительное время и усилия на восстановление своих прав.

С чем связаны нововведения

Обязать привязывать ИНН к банковским счетам планируют в рамках программы по запуску новой платформы «Антидроп». Согласно новым требованиям, ИНН необходимо будет привязать к уже существующим счетам и к тем, которые будут открыты в дальнейшем.

Систему «Антидроп» планируют запустить к 2027 году. Она разрабатывается в рамках борьбы с дропперами. Как сообщал Банк России, алгоритмы работы программы уже готовы, а разработка самой платформы будет начата уже в следующем году.

Под «дропперством» понимается схема, при которой физическое лицо способствует обналичиванию или переводу похищенных денежных средств с использованием собственных банковских карт или счетов. Статус дропа может быть как осознанным выбором, так и результатом вовлечения в мошенническую схему обманным путем.

Механизм обычно выглядит следующим образом: человеку предлагают «простую подработку», он предоставляет реквизиты своей карты или счета, через которые затем проходят чужие денежные средства, а за это получает небольшой процент от суммы. При этом, даже если владелец карты формально не осознавал, что содействует мошенникам, его действия все равно квалифицируются как участие в преступлении.

Что такое ИНН

С помощью ИНН можно идентифицировать физическое лицо или бизнес, а также узнать регион налоговой, в котором он был присвоен. Всего он включает в себя 12 цифр: первые две цифры означают код региона Российской Федерации, следующие две — номер налоговой, присвоившей ИНН, затем идет порядковый номер налогоплательщика и две цифры для проверки подлинности документа. ИНН юридических лиц включает в себя всего 10 цифр.

Он был введен в России в конце 1990‑х годов для систематизации учета доходов физических лиц. С данным числовым кодом с момента рождения человека увязывается вся информация о его финансовой активности, и этот номер сохраняется за гражданином на протяжении всей жизни. Узнать его можно через сервис на сайте ФНС, с помощью «Госуслуг», сервис «Проверь себя и контрагента» или обратившись в налоговую.

К ИНН привязаны данные о принадлежащем гражданину имуществе, как движимом, так и недвижимом, сведения о начисленных и уплаченных налогах, а также о предоставленных налоговых вычетах. Наличие идентификационного номера требуется при поступлении на работу, оформлении сделок купли-продажи недвижимости, направлении в Федеральную налоговую службу деклараций о доходах и подаче заявлений на получение налоговых вычетов.

Ущерб от дропперства в России

По данным Банка России на 2024 год, ежемесячно в России дропами становились порядка 80 тысяч человек. Особую тревогу вызывает тот факт, что около 60% из них — молодежь в возрасте от 14 до 24 лет. Доля представителей старшего поколения среди дропов, по некоторым данным, не превышает 5%. Поэтому регулятор активизировал борьбу с данным явлением еще в 2024 году.

Ключевая сложность заключается в том, что подростки зачастую не воспринимают свое участие как элемент преступной деятельности и рассматривают подобные действия лишь как способ быстрого заработка. Мошенники используют широкий спектр инструментов для вовлечения молодежи — от взлома аккаунтов в государственных сервисах и социальных сетях до поддельных сообщений о выигрыше и предложений по «обналичиванию» средств с «Пушкинской карты». Представители Банка России подчеркивают, что для многих подростков такие схемы выглядят как своеобразная игра: им обещают «бонусы» и вознаграждения за переводы или привлечение знакомых, в то время как они фактически оказывают содействие преступникам.

История борьбы с дропперами в РФ

Государственные структуры ведут систематическую борьбу с дропперством, а применяемые инструменты противодействия регулярно актуализируются и усиливаются. Летом 2024 года существенно осложнило деятельность мошенников введение 48-часовой блокировки подозрительных транзакций. С августа 2025 года вступил в силу запрет на оформление банковских карт на имя несовершеннолетних без согласия родителей.

Дополнительные ограничения распространились и на выпуск цифровых карт, которые активно используются злоумышленниками и их пособниками. Теперь при переводе свыше 50 тыс. рублей зачисление средств на такие карты происходит с задержкой на двое суток. Кроме того, Банк России включил в перечень признаков мошенничества крупные переводы на собственный счет, если в тот же день средства затем переводятся третьим лицам.