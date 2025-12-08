В Екатеринбурге общественники назвали кандидата на пост мэра
Кандидатом от ОПСО стала Юлия Лаврикова
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Общественная палата Свердловской области направила в комиссию при губернаторе кандидатуру на должность мэра Екатеринбурга. От общественной палаты Екатеринбурга направлена кандидатура председателя комиссии палаты по науке и цифровой экономике Юлия Лаврикова, а также действующий мэр Алексей Орлов. Об этом сообщает председатель Общественной палаты региона Александра Левина.
«Это наше консолидированное решение, которое поддержали члены Общественной палаты. На наш взгляд, обе кандидатуры достойны», — подчеркнул председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.
Юлия Лаврикова, предложенная в качестве кандидата, является членом Общественной палаты и директором Института экономики Уральского отделения РАН. Окончательное решение теперь будет принимать специальная комиссия при губернаторе, которая рассмотрит представленные документы. После этого губернатор внесет одну или несколько кандидатур на утверждение в Екатеринбургскую городскую думу. Новый порядок затронет большинство муниципалитетов области и направлен на создание, по словам властей, «единой вертикали власти».
Материал из сюжета:Выборы мэра Екатеринбурга в 2026 году
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!