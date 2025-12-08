Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Выборы

В Екатеринбурге общественники назвали кандидата на пост мэра

Общественная палата Свердловской области назвала своего кандидата в мэры
08 декабря 2025 в 16:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кандидатом от ОПСО стала Юлия Лаврикова

Кандидатом от ОПСО стала Юлия Лаврикова

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Общественная палата Свердловской области направила в комиссию при губернаторе кандидатуру на должность мэра Екатеринбурга. От общественной палаты Екатеринбурга направлена кандидатура председателя комиссии палаты по науке и цифровой экономике Юлия Лаврикова, а также действующий мэр Алексей Орлов. Об этом сообщает председатель Общественной палаты региона Александра Левина.

«Это наше консолидированное решение, которое поддержали члены Общественной палаты. На наш взгляд, обе кандидатуры достойны», — подчеркнул председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Юлия Лаврикова, предложенная в качестве кандидата, является членом Общественной палаты и директором Института экономики Уральского отделения РАН. Окончательное решение теперь будет принимать специальная комиссия при губернаторе, которая рассмотрит представленные документы. После этого губернатор внесет одну или несколько кандидатур на утверждение в Екатеринбургскую городскую думу. Новый порядок затронет большинство муниципалитетов области и направлен на создание, по словам властей, «единой вертикали власти».

Материал из сюжета:

Выборы мэра Екатеринбурга в 2026 году

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал