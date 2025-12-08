В городах ХМАО поменяют полторы тысячи лифтов в домах
За этот год в Югре заменят почти 400 лифтов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти ХМАО планируют за пять лет заменить полторы тысячи лифтов в многоквартирных домах региона. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук Югры во время прямой линии.
«Мы сегодня сформировали программу на пятилетний период с 2025 по 2030 год. Там порядка 1500 лифтов, которые следует заменить. Мы предусмотрели средства и в нашем окружном бюджете, и собственно говоря, наш Фонд капитального ремонта также предусмотрел средства на поэтапную замену», — сказал Кухарук. Трансляция прямой линии доступна на странице губернатора VK.
За этот год в регионе должны заменить около 380 лифтов. Срок их службы составляет 25 лет.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Кухарук начал прямую линию с жителям. 1700 югорчан направили свои вопросы главе региона. Следить за ней можно в онлайн-трансляции агентства.
