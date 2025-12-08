Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на работу социального такси

В ХМАО тестируют цифровую платформу для заказа социального такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители детей-инвалидов из Сургута пожаловались губернатору Югры Руслану Кухаруку на перебои в работе социального такси во время прямой линии. По их словам, поступило более двадцати обращений с просьбой восстановить доступ к услуге.

«Основной поставщик предоставлял транспорт круглосуточно и был интегрирован с сервисом Яндекс, но сейчас прекратил работу. Второй перевозчик располагает только двумя автомобилями, не справляется с нагрузкой и работает лишь по будням с 8:30 до 17:00», — сообщили жители.

Кухарук отметил, что в округе, помимо прекратившей работу компании, функционируют еще четыре поставщика социального такси. Окружному департаменту соцразвития поручено оценить необходимость увеличения числа перевозчиков или расширения автопарка, а также переориентировать сургутян на доступные сервисы.

Губернатор также сообщил о подготовке пилотного проекта цифрового приложения для заказа соцтакси в Ханты-Мансийске. «Если платформа покажет себя эффективно — распространим услугу на другие муниципалитеты», — заявил Кухарук.