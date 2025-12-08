Пермские театры представляют 11 версий сказки «Щелкунчик»

Пермяки могут увидеть 11 вариантов сказки про Щелкунчика Фото: Роман Наумов © URA.RU

Традиционную новогоднюю сказку про Щелкунчика и девочку Мари на сцене представит не только Пермский театр оперы и балета, но и многие другие. Всего в Перми в конце 2025 и начале 2026 года покажут 11 разных версий — от детских спектаклей до ледовых шоу. Подробности об альтернативах — в обзоре URA.RU.

Самый первый «Щелкунчик» (12+)

Первое шоу, посвященное главной новогодней сказке, состоится уже 10 декабря. В культурном пространстве «Часовой завод» выступят пианист Герман Мархасин и ведущий Богдан Королек. «Название программы — не просто имя зубастой куклы и новогоднего балета. „Щелкунчик“ — волшебный пароль, заклинание, которое вызывает воспоминания детства и много сладостей», — рассказывают организаторы. Концерт составят популярная «Новогодняя музыка» Георгса Пелециса и редкая драгоценная «Маленькая сюита на Рождество» Джорджа Крама, «Детские игры» классика немецкой музыки Хельмута Лахенмана и сюита из «Щелкунчика» Чайковского.

«Щелкунчик» от гимназии им. Дягилева (0+)

Более 20 лет юные артисты хореографической студии «Вдохновение» гимназии имени С. П. Дягилева под Новый год представляют своего «Щелкунчика». В этот раз показ пройдет на сцене ПДНТ «Губерния» 15 декабря. «Искренний, теплый, яркий спектакль в постановке Надежды Павленко и Натальи Рожновой подарит волшебство искусства и согреет сердца зрителей ощущением чуда», — обещают авторы.

«Щелкунчик» от балета Панфилова (12+)

Театр «Балет Евгения Панфилова» свою версию главной новогодней сказки начнет показывать 18 декабря. Далее серия продолжится 20, 26, 27, 28 декабря и 3, 4, 6, 8 января. Хореография, режиссура, сценография и костюмы — все для этого спектакля придумал при жизни маэстро Евгений Панфилов. Свою версию постановки теперь придумал художественный руководитель театра Алексей Расторгуев. В спектакле Панфилова не осталось места детским иллюзиям о безоговорочной победе добра над злом. Панфилов ставил спектакль для взрослых, хорошо понимающих жизнь. Расторгуев разворачивает историю так, что в центре сюжета не Щелкунчик и его борьба с Мышиным королем, а девочка Маша, которая играет со своими куклами у праздничной елки и попадает в Царство мышей. И все предметы вдруг становятся большими, а за столом собрались не люди, а мыши. Героине предстоит проявить смелость, чтобы все вернулось на свои места.

«Щелкунчик» от театра «Век жизни» (0+)

Эта постановка рассчитана на всех членов семьи. На сцене разыграют знакомую историю о Мари, Щелкунчике и Мышином короле. Оценить спектакль можно 20, 21, 31 декабря и 3, 6, 7 января.

«Щелкунчик» от ТЮЗа (6+)

В Театре юного зрителя шоу «Щелкунчик» просто невозможно без самих зрителей. Они не просто смотрят спектакль, но становятся его участниками. Режиссер Константин Яковлев дарит им возможность стать гостями бала и принять участие в сказке. «Щелкунчик» театра юного зрителя — это знакомые герои; новогодняя елка; игры и веселье. А финал истории будет зависеть от самих зрителей. Показы пройдут 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 6, 7 января.

«Щелкунчик» в филармонии (6+)

«Щелкунчик» может быть и концертом. Программой «Волшебный Щелкунчик» Пермская краевая филармония откроет 20 декабря XII Международный рождественский фестиваль. Музыку Петра Чайковского из балета «Щелкунчик», которая перенесет публику в сказочный мир, где оживают елочные игрушки, танцуют снежинки и побеждает добро, исполнит Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова.

«Щелкунчик» от Театра кукол (6+)

Театр кукол переносит действие сказки в современность. Накануне Нового года девочка Маша оказывается с бабушкой и дедушкой на старой даче. За окном снег, а интернет здесь не ловит. В попытке развлечь внучку, бабушка приносит с чердака коробку со старыми игрушками. И тут начинаются настоящие сказочные приключения: ночью маленькие герои оживают и рассказывают Маше историю о Щелкунчике. А вскоре появляется и сам храбрый воин. Отважным друзьям придется дать отпор мышам-разбойникам, пережить невероятные приключения и понять, что самая большая награда — это любовь и дружба. Показы, на которые еще есть билеты состоятся 25, 29, 30 декабря и с 3 по 11 января.

«Щелкунчик» от студии Райника (0+)

Балетная студия Сергея Райника — экс-руководителя Театра «Балет Евгения Панфилова» — свою версию «Щелкунчика» представит в ДК им. Калинина. «Это не просто спектакль, а билет в мир детства, магии и удивительных приключений. Знакомая с детства история о храбром Щелкунчике и доброй Мари, рассказанная языком танца, завораживает и детей, и взрослых», — говорят авторы спектакля. Показы пройдут 26 декабря и 6 января. Предпремьера состоится в ДК «Искра» 20 декабря.

«Щелкунчик» на льду (6+)

«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — такое шоу состоится в УДС «Молот» 3 января. Музыка Чайковского, балет и фигурное катание закладывают основы уважения к наследию великих деятелей российской культуры, воспитывают вкус и помогают открывать в подрастающем поколении новые таланты. Именно так трактуют миссию своей постановки авторы.

«Настоящий Щелкунчик» (0+)