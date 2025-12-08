Прокуратура РФ утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*

Всем заочно предъявлены обвинения по статье УК РФ «Геноцид» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Генпрокуратура России утвердила обвинение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины. Фигурантами стали десятки бывших и действующих украинских чиновников, военных и силовиков, включая Валерия Залужного, Александра Сырского и Петра Порошенко (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины», — говорится в сообщении. Всем им заочно предъявлены обвинения по статье УК РФ «Геноцид». Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Верховный суд ДНР.

В перечне упоминаются: бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, действующий главком ВСУ Александр Сырский, бывшие и нынешние главы правительства и силовых структур, включая Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Дениса Шмыгаля, Арсена Авакова (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в РФ), Ивана Баканова, Василия Малюка (внесен в список террористов и экстремистов в России), Андрея Парубия, Александра Турчинова, Степана Полторака, Виктора Муженко, Руслана Хомчака и других.

Продолжение после рекламы

События, ставшие предметом уголовного преследования, охватывают период с апреля 2014 года по настоящее время. Указанные лица, находясь на территории Украины и занимая высшие государственные и военные посты, якобы отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и иных вооруженных формирований о применении вооружения против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. В результате боевых действий и «карательных операций» украинских силовых структур на территории ДНР и ЛНР погибли почти пять тысяч мирных жителей. Пострадали более 18,5 тысяч человек. Свыше 13,5 тысяч мирных жителей получили ранения, среди них 1275 несовершеннолетних. Частично или полностью разрушены более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Отдельно в заявлении Генпрокуратуры РФ акцентируется внимание на экономических и демографических последствиях конфликта для территорий, контролируемых ДНР и ЛНР до их «воссоединения с Россией». По версии следствия:

прекратили работу крупные промышленные предприятия, включая градообразующие;

это повлекло рост безработицы и снижение уровня доходов населения;

с 2014 года численность населения республик сократилась с 6,5 млн до 4,5 млн человек.



