Курганская область заняла второе место по приросту зарплаты по Уралу
Зарплаты в Курганской области почти достигли прироста как на Ямале
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Медианная предлагаемая зарплата в Курганской области по итогам ноября превысила 70 тысяч рублей и показала один из самых высоких темпов роста на Урале. Об этом свидетельствуют данные аналитиков одного из сервисов по поиску работы, которые они предоставили для URA.RU.
«Медианная предлагаемая заработная плата в Курганской области по итогам ноября превысила 70 тысяч рублей и по сравнению с началом года выросла на 16%, в сумме прирост составил 9 500 рублей», — говорится в документе сервиса HeadHunter. Авторы исследования отмечают, что по темпам увеличения зарплат Курганская область делит второе место с Челябинском, уступая только Ямало-Ненецкому автономному округу.
Курганская область с показателем 70 300 рублей обошла по уровню медианных предложений Челябинскую область, где медиана в ноябре составила 70 000 рублей. При этом Челябинская и Курганская области разделили второе место по темпам роста зарплат на Урале: в обеих регионах медиана увеличилась на 16% с января 2025 года. В денежном выражении прибавка в Челябинской области достигла 9 800 рублей, в Курганской — 9 500 рублей.
Наибольший рост медианных зарплат зафиксирован в ЯНАО — плюс 19% к январю, или 19 150 рублей. В Свердловской области медиательные предложения работодателей выросли на 11% (плюс 7 600 рублей), в Тюменской области — на 10% (плюс 7 000 рублей), в ХМАО — на 6% (плюс 5 000 рублей). Авторы доклада подчеркивают, что динамика сохраняется во всех регионах Урала, однако скорость роста зарплат отличается в зависимости от стартового уровня доходов.
В Курганской области на рынке труда можно найти работу с зарплатой свыше 110 тысяч рублей в месяц. Предложения есть в разных сферах — от индустрии красоты до работы водителем. URA.RU подготовило топ-5 вакансий, где готовы предложить большие деньги.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Валентина08 декабря 2025 21:14Городу надо было с самого начала нормального губернатора ставить, тогда бы изначально зарплаты были хорошими. Но как говорится лучше поздно, чем никогда. У меня подруга уезжала в другой город и там получала по началу нормальную зарплату, но потом стали у нас поднимать ее и она была удивлена, что тут зарплаты стали выше и она вернулась обратно, купила жилье в ипотеку и нарадоваться не может, что вернулась домой и как развивается наш город в целом. Это все заслуги действующего губернатора
- Иван08 декабря 2025 21:11Потому что город развивается, появляются новые рабочие места, плюс на заводах стали хорошо платить, потому что заказов много. Не удивительно, что зарплаты сравнялись.
- Инна08 декабря 2025 21:09В Тюмени и до того были нормальные зарплаты. Раньше например когда у них была зарплата в 40 тысяч, у нас платили 20 за эту же работу. Были даже мысли переехать туда из-за этого, но сейчас у нас как будто бы зарплаты стали даже больше и я очень рада, что тогда засомневалась и никуда не поехала.