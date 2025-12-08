Курганская область заняла второе место по приросту зарплаты по Уралу

Зарплаты в Курганской области почти достигли прироста как на Ямале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медианная предлагаемая зарплата в Курганской области по итогам ноября превысила 70 тысяч рублей и показала один из самых высоких темпов роста на Урале. Об этом свидетельствуют данные аналитиков одного из сервисов по поиску работы, которые они предоставили для URA.RU.

«Медианная предлагаемая заработная плата в Курганской области по итогам ноября превысила 70 тысяч рублей и по сравнению с началом года выросла на 16%, в сумме прирост составил 9 500 рублей», — говорится в документе сервиса HeadHunter. Авторы исследования отмечают, что по темпам увеличения зарплат Курганская область делит второе место с Челябинском, уступая только Ямало-Ненецкому автономному округу.

Курганская область с показателем 70 300 рублей обошла по уровню медианных предложений Челябинскую область, где медиана в ноябре составила 70 000 рублей. При этом Челябинская и Курганская области разделили второе место по темпам роста зарплат на Урале: в обеих регионах медиана увеличилась на 16% с января 2025 года. В денежном выражении прибавка в Челябинской области достигла 9 800 рублей, в Курганской — 9 500 рублей.

Продолжение после рекламы

Наибольший рост медианных зарплат зафиксирован в ЯНАО — плюс 19% к январю, или 19 150 рублей. В Свердловской области медиательные предложения работодателей выросли на 11% (плюс 7 600 рублей), в Тюменской области — на 10% (плюс 7 000 рублей), в ХМАО — на 6% (плюс 5 000 рублей). Авторы доклада подчеркивают, что динамика сохраняется во всех регионах Урала, однако скорость роста зарплат отличается в зависимости от стартового уровня доходов.