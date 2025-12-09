На строительстве дорог были похищены сотни миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство и ремонт дорог — одна из ключевых статей расхода бюджета России. Регионам выделяются миллиарды рублей на эти цели. И, к сожалению, находятся люди, которые пытаются нажиться на этом.

В Челябинской области в конце 2023 года сотрудники ФСБ и СК разгромили целую группировку, поставившую на поток дачу и получение «откатов» за приемку некачественно выполненных работ. По уголовным делам проходили около 10 человек: от подрядчика в лице главы ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна до первого заместителя Министра дорожного хозяйства и транспорта области Станислава Харченко. Как распутывали коррупционный спрут — в воспоминаниях заместителя руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области майора юстиции Алексея Саранского.

Начало конца

Распутывание серии коррупционных преступлений началось с задержания директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна. При этом все понимали, что подрядчик — далеко не вершина айсберга, у него есть властные покровители.

«Стартовали мы с двух в целом небольших коррупционных дел в конце 2023 года. Дела эти были возбуждены на основании результатов оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Челябинской области. Изначально расследованием занимались сотрудники следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска. При этом уже была информация о возможной причастности к совершению коррупционных преступлений высокопоставленных должностных лиц Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. В итоге было принято решение передать дела нам — в третий отдел по расследованию особо важных дел», — вспоминает заместитель руководителя отдела.

Первыми «под удар» попали сын и отец Колозяны (Нвер и Гарник), Никита Иноземцев (работал заместителем Колозяна-старшего — прим. URA.RU), Ильдар Галлямов (работал специалистом отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» — прим URA.RU) и Сергей Васильчишин (работал начальником отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» — прим URA.RU). Следствие выяснило, что Колозяны через Иноземцева и лично одаривали сотрудников контролирующих органов.

«Было установлено, что Галлямов получил от Колозяна Нвера взятку в размере более 7 млн рублей. Порядка 4,9 млн рублей ему было передано деньгами, оставшуюся часть — иным имуществом. За это он помог ускорить процесс приемки выполненных работ. Васильчишин же через Галлямова получил деньги от Колозяна за невыезд сотрудника на участок работ для проверки (подрядчик лично привозил образцы для испытаний в Центр — прим. URA.RU), а также через Иноземцева получил деньги от Колозяна за сокрытие факта выявленных дефектов асфальтобетонного покрытия», — отметил Алексей Саранский.

Дальше-больше

На этом следователи не остановились. Они нашли доказательства причастности к коррупции начальника отдела технического надзора «Челябинскавтодор» Артема Степанова.

«Галлямов также передавал взятки своему непосредственному начальнику — Степанову. Сумма, по сравнению с другими, не такая внушительная — около 314 тысяч рублей. За это Степанов назначал Галлямова куратором за определенными объектами, которыми занималась семья Колозянов. После мы выяснили, что Степанов также получал деньги напрямую от подрядчика. За организацию ускоренной и беспрепятственной приемки выполненных работ ему заплатили около 1,2 млн рублей», — продолжил заместитель руководителя отдела.

Под тяжестью доказательств фигуранты начали «топить» друг друга. Так, например, Колозян-младший вывел следователей на некогда занимавшего пост заместителя начальника отдела капитального строительства и контроля качества комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрия Шиляева. Он рассказал, что в 2022 году дал чиновнику 30 тысяч рублей, за которые тот закрыл глаза на выявленный дефект дорожного покрытия дороги на Западном шоссе от Шершневской плотины до границы областного центра.

Связующее звено

По ходу расследования у сотрудников отдела были подозрения, что у Колозяна были покровители в системе власти. Им нужно было связующее звено в цепочке. И им мог стать местный «решала» Александр Свиридов.

«В ходе расследования уголовных дел Нвер Колозян заключил досудебное соглашение, в рамках которого сообщил, что перевел Свиридову порядка 50 млн рублей для их последующей передачи в качестве взятки должностным лицам Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Деньги передавались Свиридову не напрямую: в Екатеринбурге Колозян использовал фирмы-однодневки, на счета которых и переводились средства по фиктивным договорам», — отметил Саранский.

Следователи хотели знать — кому деньги шли дальше. Но Свиридов молчал, поэтому ему было предъявлено обвинение лишь в совершении мошенничества, а следователями было принято решение пойти другим путем.

Погрязший в уголовных статьях первый замминистра Харченко

«Мы проверяли всю работу ООО „Уралдорстрой“. Одним из самых крупных контрактов организации был ремонт дороги „Фершампенуаз-Париж-Джабык“. Стоимость контракта была более 465 млн рублей», — рассказал заместитель руководителя отдела.

В ходе расследования было установлено, что качество выполненных ООО «Уралдорстрой» работ не соответствует условиям контракта и требованиям нормативных документов. Так, Колозян вместо песчано-щебеночной смеси использовал при укладке дорожного покрытия дешевую мраморную крошку с небольшой примесью щебня. На этом он смог похитить более 76 млн. рублей.

При этом, как отмечает Саранский, о нарушениях при выполнении контрактов было известно всем: начиная от сотрудников контролирующих учреждений и заканчивая Министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. О нарушениях докладывалось первому замминистра Станиславу Харченко, который курировал данные проекты. Но вопреки требованиям условий контрактов он давал команду игнорировать происходящее на дорогах и принимать некачественно выполненные работы. По сути, как подметил заместитель руководителя отдела, Харченко, действуя из личной заинтересованности, вызванной улучшением своих показателей по службе и нежеланием наступления негативных последствий в связи с нарушением сроков исполнения контрактов, просто создавал видимость контроля.

Не уследил Харченко и за ремонтом дороги в Мисяше. Работами занималась фирма Арайика Закояна ООО ПКФ «Глобус». И вновь следователи нашли несоответствие работ условиям контракта.

«Контрактом было предусмотрено устройство выравнивающего слоя со средней толщиной семь сантиметров. Соответственно, под эту толщину и размер дороги был высчитан конкретный объем материала, который ООО ПКФ „Глобус“ должна была затратить. Фактически же средняя толщина выравнивающего слоя была около четырех сантиметров. Это позволило Закояну похитить на контракте порядка 16,5 млн рублей», — отметил заместитель руководителя отдела Саранский.

С руки Закояна «кормился» и вышеупомянутый Степанов. Он получил от подрядчика более 620 тысяч рублей за общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ по государственному контракту — капитальный ремонт автомобильной дороги Кунашак — Усть-Багаряк.

После проверок всех дорожных контрактов сомнений в причастности Харченко к преступлениям не осталось: в конце 2024 года его задержали и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Позднее в деле появилась коррупционная составляющая.

Коррупционная партия Apple

На факт коррупции в деле Харченко вышли в мае 2025 года, после задержания директора ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елены Гончаренко. У нее дома нашли новую технику Apple.

«Техника была приобретена в Москве. Покупателем выступил представитель ООО „Цифровое превосходство“, которая находится в Ростове-на-Дону. Как выяснилось в ходе следствия у ОГКУ „Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований“ был ряд контрактов с этой организацией. Покупка телефонов была осуществлена как раз после закрытия пяти контрактов. Здесь все сошлось: мы понимали, что техника — это подарок за приемку работ, либо за общее покровительство», — рассказал Саранский.

Заместитель руководителя отдела отмечает, что ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» является подведомственным учреждением Министерства дорожного хозяйства и транспорта области, в связи с чем Харченко являлся фактическим руководителем сотрудников указанного учреждения. Следователи не исключали, что Гончаренко действовала по его указаниям. Поэтому было принято решение проверить и чиновника.

Усилия увенчались успехом: у одной из помощниц Харченко нашли телефон из той же партии, что и у Гончаренко. Сотрудница пояснила, что девайс ей подарил начальник. В последующем Харченко полностью признал вину в получении взятки в виде телефона.

Мотивы и планы дорожной ОПГ

Что Колозян, что Закоян давали взятки сотрудникам контролирующих ведомств в расчете на получение большей прибыли. Некоторые контракты исчислялись десятками миллионов рублей, другие — сотнями миллионов рублей. Естественно, подрядчики получали значительную выгоду от дачи взяток.

«Как правило, дорожные работы принимаются поэтапно: этап выполняется — сдается — оплачивается. Но зачастую приемка работ может растянуться из-за занятости специалистов. С помощью взятки подрядчики пытаются ускорить этот процесс, чтобы скорее получить оплату за выполненные работы, либо скрыть дефекты выполненных работ», — объяснил Саранский.

Рикошет

Распутывание дела дорожной ОПГ ударило рикошетом по Сергею Ефимову, занимавшему пост главы МБУ «Трасса 74». Ему поставили в вину получение взяток от Закояна. По версии следствия, за несколько лет он получил от подрядчика около 4 млн рублей. За это он позволил бизнесмену сохранить на территории, выделенной «Трасса 74» под новый трек, асфальтобетонный завод.

Приговоры

Участников преступной группировки судили по отдельности. Пока никому из них не удалось уйти от ответственности.

Колозян-старший получил пять лет колонии строгого режима. Его сын Гарник отделался полутора годами колонии общего режима, Галлямов осужден на шесть лет «строгача», Закоян — пять с половиной лет колонии. Степанову, Васильчишину, Иноземцеву и Шиляеву присудили условные сроки. Дело Свиридова рассматривается в Екатеринбурге. Дело Харченко также еще рассматривается в суде. Расследование в отношении Гончаренко и Ефимова находится на завершающей стадии.

Как отметил заместитель руководителя отдела Алексей Саранский, благодаря совместной работе следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области и оперативных сотрудников УФСБ России по Челябинской области было выявлено и расследовано более 10 коррупционных преступлений в сфере дорожного строительства. Работа в этом направлении продолжается.

Контроль за нацпроектами

По словам Саранского, расследование преступлений в сфере национальных проектов России является одним из приоритетных направлений. Любое сообщение о нарушениях тщательно проверяется.

«Мы максимально подробно стараемся исследовать всю ситуацию: проверить, насколько обоснованно выделены и освоены денежные средства, насколько были правильно проведены конкурсные процедуры, в полном ли объеме выполнены работы по контрактам. Как показывает практика — в сфере государственных закупок всегда существует повышенный риск хищения бюджетных денежных средств и совершения коррупционных преступлений», — закончил Саранский.