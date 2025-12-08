Губернатор ХМАО Кухарук ужесточит борьбу с нелегальными мигрантами

Контроль над нелегалами в Югре усилят Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ужесточает борьбу с нелегальными мигрантами. Он рассказал об этом в ходе прямой линии с жителями региона. Трансляция ведется в соцсетях, мессенджерах и на телеканалах округа.

«Эта работа будет продолжена. Ключевая задача, которая сегодня стоит перед региональными органами власти, перед теми, кто работает, представляя федеральные органы власти, — это жесткий контроль по отношению к тем, кто к нам приезжает не с рабочими целями и не с целью получить образование», — отметил Кухарук.

С 1 января 2026 года им запрещено заниматься рыболовством, добывать дикоросы, шишки, работать курьерами. Всего в список ограничений попали 22 профессии. Кроме того, в сентябре был снят мораторий на выдворение, и более тысячи нелегалов были высланы из страны. Также вырастет плата за патент и ответственность компаний, рекрутирующих нелегалов.

