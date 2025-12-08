В Екатеринбурге задержали главу благотворительной организации
Силовики возбудили два уголовных дела против бизнесмена
В Екатеринбурге задержали директора благотворительной организации «Чистое сердце» Михаила Арзамасцева, которого обвинили по двум статьям УК РФ. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ.
Против Арзамасцева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Во время обысков у него нашли несколько миллионов рублей.
«Следствие устанавливает возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного», — отметили в УМВД России по Екатеринбургу. Оперативно связаться с «рабочим домом» не получилось.
По предварительным данным, Арзамасцев мог заниматься отмыванием денежных средств. Якобы его организация находила людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нанимала на работу, а затем забирала все имущество. Сам Арзамасцев в определенных кругах известен по прозвищу Форд.
АНО «Чистое сердце» появилось в 2018 году. Согласно Rusprofile, фирма оказывает помощь бездомным и другим лицам, которые попали в сложную жизненную ситуацию.
