Архитектор сотрудничества России и КНДР: что известно о скончавшемся российском после Александре Мацегоре

Посол России в КНДР Александр Мацегора скончался на 71‑м году жизни. Об этом сообщили в российском МИД. Там отметили роль Мацегоры в развитии отношений Москвы и Пхеньяна. Дипломата назвали одним из ключевых архитекторов современного этапа сотрудничества двух стран. Какой вклад в международные отношения сделал Мацегора и его путь в дипломатии — в материале URA.RU.

Смерть Мацегоры

Мацегора скончался 6 декабря, на 71 году жизни. Смерть российского дипломата, возглавлявшего посольство в Пхеньяне с конца 2014 года, стала для внешнеполитического ведомства «огромной, невосполнимой утратой». Некролог опубликован на сайте МИД РФ.

Всего две недели назад, 21 ноября, Александр Мацегора отмечал 70‑летний юбилей. В конце ноября он находился в краткосрочной командировке в Москве и приходил на Смоленскую площадь, чтобы поприветствовать коллег. Руководство министерства недавно лично поздравляло его с годовщиной. Внешнеполитическое ведомство выразило искренние соболезнования родным и близким Александра Мацегоры, а также его коллегам и всем, кто работал с ним на дипломатическом поприще.

Биография

Александр Мацегора родился 21 ноября 1955 года в Одессе. В 1978 году он окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России). Уже в студенческие и первые послевузовские годы определилась его профессиональная специализация — Корейский полуостров. Сразу после окончания МГИМО Александр Мацегора был направлен на работу в Торговое представительство СССР в КНДР. В 1978–1983 и 1986–1993 годах он занимал там различные должности.

В эти же годы он представлял Союз советских обществ дружбы в КНДР, а также возглавлял Советский культурный центр «Волга» в Пхеньяне, занимавшийся гуманитарными и культурными связями. Параллельно Мацегора работал в восточном управлении Министерства внешней торговли СССР, а позже — научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. В 1994 году Александр Мацегора создал и возглавил в Москве Русско-корейский торговый дом.

В 1999 году Александр Мацегора официально перешел на дипломатическую службу. В 1999–2003 годах он занимал должности первого секретаря и заведующего консульским отделом посольства России в КНДР, а также консула-советника Генерального консульства России в Пусане (Республика Корея). Позднее, в 2005–2006 годах, он возглавлял отдел Кореи Первого департамента Азии МИД России. С 2006 по 2011 год Мацегора работал советником-посланником посольства России в КНДР. В сентябре 2011 года Александр Мацегора был назначен заместителем директора Первого департамента Азии МИД России. На этом посту он проработал до декабря 2014 года.

26 декабря 2014 года Александр Мацегора был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР. В 2019 году ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Мацегора был женат. Его супругу зовут Татьяна.

Карьера дипломата и роль в Пхеньяне

Александр Мацегора возглавлял российскую дипмиссию в КНДР на протяжении многих лет и стал одним из самых узнаваемых российских дипломатов, работающих на корейском направлении. В российских и северокорейских источниках его регулярно называли одним из главных сторонников углубления двустороннего сотрудничества. На посту посла он последовательно отстаивал линию на укрепление политического, экономического и гуманитарного взаимодействия между Москвой и Пхеньяном.

Обмен делегациями

Посол активно комментировал развитие межгосударственных контактов на высшем и высоком уровне. В беседе с «Известиями» Мацегора заявлял, что Россия и КНДР до конца 2025 года планируют обменяться еще несколькими делегациями высокого уровня. Он уточнял, что речь идет в том числе о мероприятиях, приуроченных к 80‑летию Освобождения Кореи (15 августа) и 80‑летию создания Трудовой партии Кореи (10 октября). По словам дипломата, делегационный обмен продолжится по линии законодательных органов и внешнеполитических ведомств двух стран.

Совместная деятельность

Еще одним направлением, которое Мацегора последовательно продвигал, были совместные экономические и ресурсные проекты. В интервью РИА Новости посол рассказывал о начале практической подготовки к совместной морской разведке месторождений углеводородов. По его словам, российская сторона уже получила от КНДР часть документов, необходимых для запуска работ по морской геологоразведке. В ближайшее время, говорил дипломат, северокорейская сторона должна была передать и геофизические карты.

Мацегора отмечал, что российские эксперты по-прежнему считают моря, окружающие Корею, перспективными с точки зрения возможного обнаружения нефти и газа. Корейские коллеги, утверждал он, проявляют интерес к сотрудничеству и высоко оценивают компетенции российских специалистов. Посол напоминал, что аналогичные работы уже проводились в советский период — советские и северокорейские специалисты исследовали корейский шельф Желтого моря, но не нашли там крупных месторождений.

«КНДР не хочет войны»

В публичных заявлениях посол регулярно касался и темы безопасности на Корейском полуострове. Он заявлял, что КНДР не заинтересована в начале войны. «Будет 2024 год в Корее мирным, или начнется вооруженный конфликт, целиком и полностью зависит от американцев», — говорил дипломат, подчеркивая, что, с его точки зрения, эскалацию провоцируют действия США и их союзников.

Личный канал общения с руководством КНДР

Особенностью работы Мацегоры в Пхеньяне были его заметные личные контакты с руководством КНДР. Северокорейские и российские СМИ не раз подчеркивали, что он пользовался доверием официального Пхеньяна. Показательным эпизодом стало приглашение посла на торжественный банкет и концерт в честь Дня основания Трудовой партии Кореи. По данным корейского телеграфного агентства, мероприятие проходило в Центральной школе по подготовке кадров.

На концерте, посвященном 79‑летию основания партии, присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, а также председатель Госдел КНДР. После концерта прошел банкет в саду школы, на который были приглашены Мацегора и еще несколько российских дипломатов. На опубликованных фото с банкета российский посол сидел за одним столом с Ким Чен Ыном. Между ними находилась глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Южнокорейские агентства обращали внимание на этот протокольный нюанс как на показатель особого характера отношений между Москвой и Пхеньяном.

Санкции и «невлияние» на политическое сближение

Отдельное место в публичных заявлениях Мацегоры занимала тема санкций в отношении России и КНДР. В интервью ТАСС он утверждал, что ограничения Совета Безопасности ООН и западных стран «никоим образом» не влияют на политическое взаимодействие двух государств. По его словам, Россия и КНДР рассматривают санкционное давление как фактор, который, вероятно, сохранится «очень и очень надолго». Однако, подчеркивал дипломат, ориентироваться исключительно на эти ограничения означало бы фактически отказаться от практического сотрудничества — что, по его мнению, «неприемлемо».

Мацегора говорил о взаимодополняемости экономик двух стран, сохранившейся еще со времен СССР. Он настаивал, что наращивание двустороннего товарооборота отвечает интересам народов России и КНДР и «никоим образом не направлено против третьих стран».

Как развивалось сотрудничество России и КНДР за последний год

Дипломатический рывок

В конце февраля 2025 года Россию посетила делегация Трудовой партии Кореи во главе с секретарем ЦК ТПК Ли Хи Еном. Уже в марте 2025 года в Москву прибыла правительственная делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических связей Юн Чжон Хо. Ко Дню Победы в мае 2025 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил посольство России в Пхеньяне вместе с дочерью. С 11 по 13 июля КНДР с визитом посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В сентябре 2025 года Владимир Путин и Ким Чен Ын провели новую встречу в Пекине «на полях» мероприятий, посвященных 80‑й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Отдельную роль в диалоге сыграл секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, который в 2025 году трижды посетил Пхеньян по поручению президента России — 21 марта, 4 и 17 июня.

Военное сотрудничество

В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что военнослужащие Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военными в Курской области. Кроме того, председатель государственных дел Ким Чен Ын принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории области.

22 июля 2025 года с первым рабочим визитом Северную Корею посетил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В ноябре 2025 года замминистра обороны России Виктор Горемыкин провел переговоры с министром обороны КНДР, генералом армии Но Гван Чхолем.

Экономика, космос и мирный атом

В декабре 2024 года Россия и КНДР договорились развивать сотрудничество в высокотехнологичных сферах — космосе, мирной атомной энергетике и искусственном интеллекте. Эти направления были обозначены как перспективные для долгосрочных совместных проектов и обмена технологиями.

В марте 2025 года Александр Мацегора сообщил, что объем торговли РФ и КНДР существенно увеличился после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, в прошлом году товарооборот достиг 34 миллионов долларов — рекордного уровня с советских времен, при этом основой экспорта России стали продукты питания и углеводороды, тогда как из КНДР ввозятся, в частности, табак и пиво.

Транспортный коридор и рост турпотока

Ключевым инфраструктурным проектом остается совместная эксплуатация железнодорожного участка Хасан (Россия) — Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин, реконструированных силами совместного предприятия «Расонконтранс». В апреле 2025 года стартовало строительство автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманную. Общая длина мостового перехода с подъездными дорогами должна составить 4,7 километра, длина самого моста — около одного километра.

В июне 2025 года после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновились железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой. В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР: перевозчик получил право выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю. В июле первые туристические группы из России посетили новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма. Всего в первом полугодии 2025 года с туристическими целями в КНДР въехали 1935 россиян.

Образование, культура и медиа

В настоящее время между вузами России и КНДР действуют 16 соглашений о взаимодействии, а в мае 2025 года на базе Дальневосточного федерального университета прошел первый Форум ректоров российских и корейских вузов. В российских университетах уже обучается почти 180 граждан КНДР, прорабатывается вопрос краткосрочных стажировок корейских студентов в девяти российских вузах, а Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина планирует направить двух преподавателей в Пхеньянский университет иностранных языков.