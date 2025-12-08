В Чечне объявили об опасности атаки БПЛА
08 декабря 2025 в 17:35
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Чеченской Республике введен режим повышенной угрозы атаки беспилотников. Сразу в трех аэропортах Республики были установлены ограничения на перелеты. Об этом сообщили в Росавиации.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал