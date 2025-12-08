Пермские врачи месяц спасали подростка с тяжелой травмой мозга

Борьба за жизнь и здоровье подростка продолжалась более месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Восьмиклассник из Горнозаводска (Пермский край) получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму в результате несчастного случая. После доставки в районную больницу подростка незамедлительно осмотрел дежурный врач, который организовал телеконсультацию с нейрохирургом Краевой детской клинической больницы. Для защиты головного мозга было принято решение ввести пациента в состояние медикаментозного сна.

«Выездная реанимационная бригада КДКБ в сжатые сроки прибыла в Горнозаводск для транспортировки пострадавшего в Пермь. После стабилизации жизненно важных показателей подростка перевезли в краевую клинику, где выполнили контрольную компьютерную томографию и провели высокотехнологичное хирургическое вмешательство», — сообщает telegram-канал Министерства здравоохранения Пермского края.

По словам главного врача КДКБ Дмитрия Антонова, для проведения операции была сформирована мультидисциплинарная команда, в которую вошли нейрохирурги, оториноларингологи и офтальмохирурги. Борьба за жизнь пациента продолжались более месяца. В терапевтический комплекс входили, в том числе, мероприятия по медицинской реабилитации, в результате чего у ребенка восстановились когнитивные функции и основные жизненные процессы.

Продолжение после рекламы