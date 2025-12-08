В челябинском отряде «Лизы Алерт» скончался известный поисковик

Поисковой отряд скорбит из-за гибели коллеги (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В челябинском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» погиб один из самых известных поисковиков — Михаил Райш («Якут»). Соболезования выразили десятки его коллег из разных регионов.

«Сегодня для нас скорбный день. Ушел из жизни наш друг Михаил (позывной „Якут“)», — сообщили на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Другие поисковики отмечают, что Якут всегда был выдержанным, уравновешенным, отзывчивым, с тонким чувством юмора и неизменной готовностью прийти на помощь. Он вселял надежду в благоприятный исход поисков и настойчиво продолжал искать там, где другие уже теряли надежду. Его коллеги отмечают, что на Михаила всегда можно было положиться.

