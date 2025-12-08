В челябинском отряде «Лизы Алерт» скончался известный поисковик
Поисковой отряд скорбит из-за гибели коллеги (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В челябинском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» погиб один из самых известных поисковиков — Михаил Райш («Якут»). Соболезования выразили десятки его коллег из разных регионов.
«Сегодня для нас скорбный день. Ушел из жизни наш друг Михаил (позывной „Якут“)», — сообщили на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Другие поисковики отмечают, что Якут всегда был выдержанным, уравновешенным, отзывчивым, с тонким чувством юмора и неизменной готовностью прийти на помощь. Он вселял надежду в благоприятный исход поисков и настойчиво продолжал искать там, где другие уже теряли надежду. Его коллеги отмечают, что на Михаила всегда можно было положиться.
«Он учил нас не сдаваться. Никогда. Пока есть хоть один шанс», — отмечают поисковики. Они пишут, что сейчас невыносимо трудно и больно прощаться с ним самим, и выражают свои соболезнования родным и близким друга.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!