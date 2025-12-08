Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В челябинском отряде «Лизы Алерт» скончался известный поисковик

В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о гибели «Якута»
08 декабря 2025 в 17:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поисковой отряд скорбит из-за гибели коллеги (архивное фото)

Поисковой отряд скорбит из-за гибели коллеги (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В челябинском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» погиб один из самых известных поисковиков — Михаил Райш («Якут»). Соболезования выразили десятки его коллег из разных регионов.

«Сегодня для нас скорбный день. Ушел из жизни наш друг Михаил (позывной „Якут“)», — сообщили на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Другие поисковики отмечают, что Якут всегда был выдержанным, уравновешенным, отзывчивым, с тонким чувством юмора и неизменной готовностью прийти на помощь. Он вселял надежду в благоприятный исход поисков и настойчиво продолжал искать там, где другие уже теряли надежду. Его коллеги отмечают, что на Михаила всегда можно было положиться.

Продолжение после рекламы


«Он учил нас не сдаваться. Никогда. Пока есть хоть один шанс», — отмечают поисковики. Они пишут, что сейчас невыносимо трудно и больно прощаться с ним самим, и выражают свои соболезнования родным и близким друга.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал