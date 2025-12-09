Курганцы добились компенсации от завода, незаконно разгласившего их данные
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Семейная пара из Шадринска (Курганская область) добилась компенсации от местного завода, незаконно разгласившего их данные с линии доверия. Сотрудник завода и его супруга были вызваны в следком по заявлению начальника, на действия которого были поданы жалобы. Посчитав, что предприятие не должно было разглашать информацию о заявителях, шадринцы подали иск к компании и отсудили моральную компенсацию. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы правозащиты.
«Сотрудник шадринского завода пожаловался на линию доверия на начальника отдела режима и контроля. Затем также поступила жена заявителя — звонили они с одного и того же номера телефона. Отдел безопасности завода показал этот номер режимнику, и тот узнал знакомые цифры. После этого он пошел с заявлением к силовикам, которые проводили проверку. Вызванные в органы жалобщики позже написали иск к предприятию, где потребовали компенсацию за разглашение персональных данных с линии доверия», — сообщили источники. Завод обязали выплатить семье 20 тысяч рублей.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Суд признал, что была нарушена анонимность граждан, поскольку они были идентифицированы через телефонный номер. «Предприятие нарушило гарантии конфиденциальности корпоративного телефона доверия, передав номер телефона истцов третьему лицу, что привело к многочисленным вызовам в правоохранительные органы и моральным страданиям», — говорится в материалах дела. Суд обязала компанию выплатить компенсацию супругам по 10 000 рублей каждому.
