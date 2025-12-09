Курганцы добились компенсации от завода, незаконно разгласившего их данные

Шадринцы получили компенсацию из-за проблем после звонка на линию доверия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семейная пара из Шадринска (Курганская область) добилась компенсации от местного завода, незаконно разгласившего их данные с линии доверия. Сотрудник завода и его супруга были вызваны в следком по заявлению начальника, на действия которого были поданы жалобы. Посчитав, что предприятие не должно было разглашать информацию о заявителях, шадринцы подали иск к компании и отсудили моральную компенсацию. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы правозащиты.

«Сотрудник шадринского завода пожаловался на линию доверия на начальника отдела режима и контроля. Затем также поступила жена заявителя — звонили они с одного и того же номера телефона. Отдел безопасности завода показал этот номер режимнику, и тот узнал знакомые цифры. После этого он пошел с заявлением к силовикам, которые проводили проверку. Вызванные в органы жалобщики позже написали иск к предприятию, где потребовали компенсацию за разглашение персональных данных с линии доверия», — сообщили источники. Завод обязали выплатить семье 20 тысяч рублей.