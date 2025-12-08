Таиланд продолжит военное противостояние с Камбоджей

Ранее сообщалось, что камбоджийские силы нанесли удары ракетами БМ-21 по районам с гражданским населением Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Таиланд продолжит военную операцию против Камбоджи в приграничных районах до полного снятия угрозы своему суверенитету и территориальной целостности. Об этом на брифинге в Бангкоке сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

«Боевые действия продолжатся до тех пор, пока существует угроза суверенитету и территориальной целостности Таиланда. Позиция Таиланда, в том числе относительно ведения боевых действий, останется неизменной, пока Камбоджа не изменит свою позицию и не встанет на путь к миру», — цитирует ТАСС Пхалангкуна. По его словам, Камбоджа — единственная, кто нарушил соглашение о прекращении огня и совместную декларацию, которая была подписана в октябре.

Он подчеркнул, что действия тайских вооруженных сил носили исключительно оборонительный характер и осуществлялись в строгом соответствии с нормами ведения боевых действий. Операции военно-воздушных сил Таиланда проводились с максимальной осторожностью и были нацелены исключительно на военную инфраструктуру, чтобы не допустить ущерба среди гражданского населения.

