Таиланд продолжит военное противостояние с Камбоджей
Ранее сообщалось, что камбоджийские силы нанесли удары ракетами БМ-21 по районам с гражданским населением
Таиланд продолжит военную операцию против Камбоджи в приграничных районах до полного снятия угрозы своему суверенитету и территориальной целостности. Об этом на брифинге в Бангкоке сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
«Боевые действия продолжатся до тех пор, пока существует угроза суверенитету и территориальной целостности Таиланда. Позиция Таиланда, в том числе относительно ведения боевых действий, останется неизменной, пока Камбоджа не изменит свою позицию и не встанет на путь к миру», — цитирует ТАСС Пхалангкуна. По его словам, Камбоджа — единственная, кто нарушил соглашение о прекращении огня и совместную декларацию, которая была подписана в октябре.
Он подчеркнул, что действия тайских вооруженных сил носили исключительно оборонительный характер и осуществлялись в строгом соответствии с нормами ведения боевых действий. Операции военно-воздушных сил Таиланда проводились с максимальной осторожностью и были нацелены исключительно на военную инфраструктуру, чтобы не допустить ущерба среди гражданского населения.
Ранее сообщалось, что камбоджийские военные атаковали ракетами БМ-21 гражданские районы в провинции Бурирам. Это заявление стало продолжением истории о вооруженном инциденте на границе, произошедшем ранее в понедельник. Накануне сообщалось об атаке на военную базу Анупонг и ответных мерах Таиланда с привлечением авиации.
