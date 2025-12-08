В Челябинске открылась новая китайская столовая
В список блюд для сборного обеда включили классические азиатские блюда
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Челябинске начала работу китайская столовая «Азия». Информация о новом заведении общественного питания появилась на сервисе «2ГИС».
«Средний чек в столовой Азия — около 420 рублей за сет на человека. Посетители отмечают большие порции», — говорится в ИИ-помощнике «2ГИС».
Еда для формирования сетов уже выставлена на прилавках. Гостям предлагают выбрать мясные и рыбные блюда, рис в качестве гарнира, а также лапшу, салаты, фунчозу, морские водоросли, древесные грибы и другие традиционные позиции азиатской кухни.
В заведении доступно несколько вариантов сетов. Малый — с рисом, салатом и горячим — стоит 350 рублей. Большой сет, в который входят два горячих блюда, четыре салата и яйцо, обойдется в 550 рублей. Также в меню есть пибим паб со свининой и пятью салатами, удон с мясом или морепродуктами, с грибами и беконом, а также супы том ям и фо бо.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!