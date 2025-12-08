В Челябинске открылась новая китайская столовая

Еда для формирования сетов уже выставлена на прилавках. Гостям предлагают выбрать мясные и рыбные блюда, рис в качестве гарнира, а также лапшу, салаты, фунчозу, морские водоросли, древесные грибы и другие традиционные позиции азиатской кухни.

В заведении доступно несколько вариантов сетов. Малый — с рисом, салатом и горячим — стоит 350 рублей. Большой сет, в который входят два горячих блюда, четыре салата и яйцо, обойдется в 550 рублей. Также в меню есть пибим паб со свининой и пятью салатами, удон с мясом или морепродуктами, с грибами и беконом, а также супы том ям и фо бо.