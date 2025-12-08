В Пермский край в шесть раз увеличились поставки свежих огурцов из Казахстана

За 2025 год в регион ввезли 447 тонн огурцов Фото: Илья Московец © URA.RU

С 1 января по 8 декабря 2025 года в Пермский край было ввезено 447 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. Этот показатель в шесть раз превышает объем поставок за тот же период 2024 года, когда в регион поступило лишь 72 тонны продукции.

«8 декабря 2025 года на территории Пермского края Управление Россельхознадзора осуществило досмотр очередной партии казахстанских огурцов общим весом 18 тонн. При участии специалистов Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“ ведомство провело визуальный осмотр груза и отбор образцов для лабораторных исследований на наличие карантинных организмов. По итогам анализа фитосанитарных рисков вредители и карантинные объекты в продукции обнаружены не были», — сообщает региональное управление ведомства на официальном сайте.