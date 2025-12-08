В самолете, летевшем из Китая в Россию, произошло массовое отравление

На борту самолета, который летел из Шанхая (Китай) в Москву, пассажиры плохо почувствовали себя после обеда, предложенного экипажем. Об этом сообщили в соцсетях.

«Все пострадавшие летели рейсом China Eastern в Москву в это воскресенье. По их словам, бортовое питание выдали примерно через полтора часа после взлета», — пишет «Shot Проверка». По данным канала, в качестве основного блюда предлагали сосиски и рис с соусом. Пассажиры предполагают, что отравиться они могли именно из-за риса.

Через несколько часов после приема пищи пассажиры почувствовали себя плохо. Лететь им было еще примерно шесть часов, но у них началась диарея и рвота. После жалоб нескольких пассажиров, их пересадили в первый класс на борту. Некоторые из пострадавших рассказывают, что по прибытии домой у них до сих пор сохраняется температура.