Общество

Транспорт

10-и балльные пробки в Екатеринбурге в первый снежный вечер

Снегопад парализовал дороги Екатеринбурга
08 декабря 2025 в 18:06
Екатеринбург стоит в сильных пробках

Екатеринбург стоит в сильных пробках

Фото: Илья Московец © URA.RU

Первый серьезный снегопад текущей зимы стал настоящим испытанием для уральских дорог и автомобилистов. Вечерний пик движения жители Екатеринбурга столкнутся с пробками максимальной сложности в 10 баллов. Причиной стали непрекращающиеся осадки и неготовность части водителей к зимним условиям.

Свердловчане столкнулись с сильными пробками в понедельник вечером

Фото: скриншот Яндекс-карт

Ситуация на дорогах региона остается сложной, несмотря на масштабную работу дорожных служб. По данным на понедельник, 8 декабря, для ликвидации последствий снегопада было задействовано 341 единица специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и автомобили с отвалом. Для борьбы с гололедом за сутки было израсходовано более 8 тысяч тонн противогололедных материалов.

В подобных условиях ГИБДД традиционно рекомендует водителям быть предельно внимательными, а новичкам — по возможности отказаться от поездок. Ситуация осложняется тем, что нынешний снегопад стал одним из самых поздних за последние годы. В ноябре Екатеринбург поставил 13-летний рекорд по самой поздней дате установления первого снежного покрова. Этот фактор, по мнению экспертов, также мог сказаться на психологической неготовности части автовладельцев к резкому наступлению зимы.

