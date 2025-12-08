10-и балльные пробки в Екатеринбурге в первый снежный вечер
Екатеринбург стоит в сильных пробках
Первый серьезный снегопад текущей зимы стал настоящим испытанием для уральских дорог и автомобилистов. Вечерний пик движения жители Екатеринбурга столкнутся с пробками максимальной сложности в 10 баллов. Причиной стали непрекращающиеся осадки и неготовность части водителей к зимним условиям.
Свердловчане столкнулись с сильными пробками в понедельник вечером
Ситуация на дорогах региона остается сложной, несмотря на масштабную работу дорожных служб. По данным на понедельник, 8 декабря, для ликвидации последствий снегопада было задействовано 341 единица специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и автомобили с отвалом. Для борьбы с гололедом за сутки было израсходовано более 8 тысяч тонн противогололедных материалов.
В подобных условиях ГИБДД традиционно рекомендует водителям быть предельно внимательными, а новичкам — по возможности отказаться от поездок. Ситуация осложняется тем, что нынешний снегопад стал одним из самых поздних за последние годы. В ноябре Екатеринбург поставил 13-летний рекорд по самой поздней дате установления первого снежного покрова. Этот фактор, по мнению экспертов, также мог сказаться на психологической неготовности части автовладельцев к резкому наступлению зимы.
