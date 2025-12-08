Логотип РИА URA.RU
Политика

Губернатор Ямала Артюхов исполнил свою новогоднюю мечту. Видео

Глава ЯНАО Артюхов вместе с правительством учится играть в хоккей
08 декабря 2025 в 18:24
Губернатор Артюхов исполнил свою мечту научиться играть в хоккей

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов реализовал свою новогоднюю мечту научиться играть в хоккей. Это личное достижение стало для главы региона главным событием уходящего года, сообщил telegram-канал «Пул 89».

«Пока получается так себе, но мы занимаемся», — оценил прогресс Дмитрий Артюхов. Он тренируется вместе с членами окружного правительства еженедельно, если позволяет график.

Хоккейные тренировки добавились к волейбольным. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов вместе с окружными чиновниками вышел на волейбольную площадку против команд властей Тюмени, ХМАО и Якутии

