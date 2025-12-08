Логотип РИА URA.RU
В Челябинске снижаются цены на новостройки. Инфографика

В среднем квартиры в новостройках продают по 167 тысяч рублей за квадрат
08 декабря 2025 в 18:33
За год новые квартиры подешевели в Челябинске почти на 10 тысяч рублей

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске за год квартиры в новостройках снизились в цене на 9 600 рублей за квадратный метр. Сейчас новое жилье продается по 167 000 рублей за квадрат, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске новые квартиры стоят 166 232 рубля за квадратный метр. Минимальная стоимость нового жилья 2 600 000 рублей, а максимальная — 15 500 000 рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.

При этом в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года квартиры на вторичке, наоборот, подорожали на 6 700 рублей за квадрат. Сейчас они продаются по 108 500 рублей за квадратный метр.

Новые квартиры в городе за год снизились в цене, в то время как вторичное жилье подорожало

Фото: сайт «Restate»

