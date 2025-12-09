Эксперты назвали тренды корпоративов в 2025 году

Организовать новогодний корпоратив для сотрудников планируют 72% организаций Фото: Размик Закарян © URA.RU

Большинство российских компаний в рамках новогоднего корпоратива устроят танцевальные программы с диджеем или тематические флешмобы. Еще часть работодателей организуют командные викторины или квизы. Это следует из исследования, проведенного сервисом «Авито Услуги». По данным аналитиков, к трендам активностей на корпоративах можно также отнести креативные фотозоны с реквизитом или моментальной фотопечатью, розыгрыш ценных призов и командные игры на сплочение коллектива.

«Организация корпоративного мероприятия — это всегда вопрос доверия. Современные инструменты проверки и обратной связи помогают снизить риски и наслаждаться подготовкой к событию. Мы рекомендуем при выборе подрядчика всегда изучать его цифровой след: проверять отзывы, смотреть портфолио, уточнять детали в переписке на платформе и отдавать предпочтение исполнителям, которые прошли дополнительную верификацию. Это не просто формальность, а эффективный способ обезопасить себя», — отметила старший директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Согласно исследованию сервиса, в целом организовать новогодний корпоратив для сотрудников планируют 72% организаций. При этом почти четверть из них обращаются к помощи ивент-агентств. Популярными услугами также являются аренда площадки, заказ ведущих и фото и видеосъемки, а также приглашение кавер-групп.

