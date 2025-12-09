Курганец отсудил у властей 142 тысячи после падения ветки на автомобиль

Курганец отсудил у властей более 140 тысяч из-за упавшей ветки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Суд обязал департамент гражданской защиты Курганской области компенсировать ущерб гражданину за поврежденный веткой автомобиль. Сумма возмещения составила 142 600 рублей. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к органам власти.

«Владелец автомобиля Kia Rio добился через суд выплаты за поврежденный два с половиной года назад автомобиль — на него из-за сильного ветра упала ветка. Суд обязал департамент выплатить ущерб, причиненный лесным фондом», — сообщили источники. Владелец машины отсудил более 142 тысяч рублей.

Информация нашла подтверждение в судебных решениях. Суд установил, что ущерб гражданину был причинен в результате ненадлежащего содержания лесного фонда в части обеспечения рубки аварийных деревьев. Инцидент случился в Кетовском округе в день, когда в Кургане случились разрушительные пожары — 7 мая 2023 года. Дул сильный ветер и часть дерева упала на автомобиль мужчины с территории, находящейся под контролем Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Продолжение после рекламы