В Тюмени предложили назвать улицу в честь погибшего участника СВО

В Тюмени предложили назвать улицу именем участника специальной военной операции Алексея Дементиева. Об этом рассказали в городской администрации. Обсуждение проходит на портале «Я решаю!».

«Комиссией будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу территории планировочного района № 1 „Березняковский“ наименования: имени Дементиева Алексея Валериевича — участника специальной военной операции, награжденного орденом Мужества (посмертно), медалью Суворова», — указано в сообщении мэрии. Участок находится в микрорайоне Мелиораторов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени одну из улиц в Березняках предложили назвать в честь погибшего на СВО военного — Павла Малецкого. Мужчина родился в Праге (Чехия), в семь лет переехал в Россию.