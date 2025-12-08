Логотип РИА URA.RU
В Тюмени предложили назвать улицу в честь погибшего участника СВО

08 декабря 2025 в 19:04
Военный посмертно награжден орденом Мужества

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени предложили назвать улицу именем участника специальной военной операции Алексея Дементиева. Об этом рассказали в городской администрации. Обсуждение проходит на портале «Я решаю!».

«Комиссией будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу территории планировочного района № 1 „Березняковский“ наименования: имени Дементиева Алексея Валериевича — участника специальной военной операции, награжденного орденом Мужества (посмертно), медалью Суворова», — указано в сообщении мэрии. Участок находится в микрорайоне Мелиораторов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени одну из улиц в Березняках предложили назвать в честь погибшего на СВО военного — Павла Малецкого. Мужчина родился в Праге (Чехия), в семь лет переехал в Россию.

