От губернатора ХМАО потребовали организовать обратную связь в МАХ
Губернатор ХМАО откроет комментарии в MAX, когда они будут доступны
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На прямую линию губернатора ХМАО Руслана Кухарука написал анонимный пользователь. По его словам, он хочет общаться с главой региона именно в MAX, но там нельзя задать вопрос.
«Почему у вас, Руслан Николаевич, нет в мессенджере MAX обратной связи?» — обратился югорчанин. Он посетовал на отсутствие возможности комментировать под постом.
Кухарук в ответ заявил, что пока ограничен возможностями платформы. Как только в МАХе можно будет оставить комментарий, губернатор пообещал коммуницировать с жителями и там. По его словам, это произойдет уже скоро.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор прокомментировал перебои с интернетом в регионе. Редакция ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии главы региона.
Материал из сюжета:Прямая линия губернатора Руслана Кухарука с жителями ХМАО
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!