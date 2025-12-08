От губернатора ХМАО потребовали организовать обратную связь в МАХ

Губернатор ХМАО откроет комментарии в MAX, когда они будут доступны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На прямую линию губернатора ХМАО Руслана Кухарука написал анонимный пользователь. По его словам, он хочет общаться с главой региона именно в MAX, но там нельзя задать вопрос.

«Почему у вас, Руслан Николаевич, нет в мессенджере MAX обратной связи?» — обратился югорчанин. Он посетовал на отсутствие возможности комментировать под постом.

Кухарук в ответ заявил, что пока ограничен возможностями платформы. Как только в МАХе можно будет оставить комментарий, губернатор пообещал коммуницировать с жителями и там. По его словам, это произойдет уже скоро.

Продолжение после рекламы