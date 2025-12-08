Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

От губернатора ХМАО потребовали организовать обратную связь в МАХ

08 декабря 2025 в 18:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Губернатор ХМАО откроет комментарии в MAX, когда они будут доступны

Губернатор ХМАО откроет комментарии в MAX, когда они будут доступны

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На прямую линию губернатора ХМАО Руслана Кухарука написал анонимный пользователь. По его словам, он хочет общаться с главой региона именно в MAX, но там нельзя задать вопрос.

«Почему у вас, Руслан Николаевич, нет в мессенджере MAX обратной связи?» — обратился югорчанин. Он посетовал на отсутствие возможности комментировать под постом.

Кухарук в ответ заявил, что пока ограничен возможностями платформы. Как только в МАХе можно будет оставить комментарий, губернатор пообещал коммуницировать с жителями и там. По его словам, это произойдет уже скоро.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор прокомментировал перебои с интернетом в регионе. Редакция ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии главы региона.

Материал из сюжета:

Прямая линия губернатора Руслана Кухарука с жителями ХМАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал