В Пермском крае продается здание профилактория с гостиничными номерами

Профилакторий находится на окраине города Чусовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Чусовой Пермского края выставлен на продажу профилакторий с земельным участком. Стоимость — 120 млн рублей.

«Продается здание профилактория с гостиничными номерами в городе Чусовом. Собственный земельный участок 2,2 гектара. Четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью 3 732,9 квадратных метров. Территория огорожена. Стоимость — 120 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Собственник предлагает рассмотреть помещение под реабилитационный, медицинский или оздоровительный центр, гостиницу или пункт временного проживания. На объекте действуют все инженерные системы и коммуникации. Ранее по указанному в объявлении адресу располагалась «Чусовская здравница».

