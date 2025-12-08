Цены на такси в Екатеринбурге взлетели до небес
Проехаться на такси для екатеринбуржцев будет дорого
Фото: Илья Московец © URA.RU
Цены на поездки в такси в столице Урала сегодня взлетели до рекордных значений. Первый серьезный снегопад и образовавшиеся из-за него пробки привели к тому, что минимальная поездка в пределах центра города начинается от 429 рублей, а время в пути сопоставимо с пешей прогулкой. В этом убедился корреспондент URA.RU.
На небольшие расстояния проезд стоит больше 400 рублей
Фото: скриншот Яндекс такси
По данным популярных агрегаторов, вечером 8 декабря поездка на такси по центральным улицам Екатеринбурга — например, от улицы Карла Либкнехта до площади 1905 года — оценивается в 430–500 рублей. При этом ожидание машины составляет от 6 до 11 минут, а сама поездка займет около 16 минут — ровно столько же, сколько потребовалось бы, чтобы пройти этот маршрут пешком. Утром того же дня ситуация была не лучше: читатели жаловались, что поездка, которая обычно обходилась в 210 рублей, стоила уже 413 рублей.
Основная причина такого резкого роста — сложные погодные условия и вызванный ими транспортный коллапс. В ночь на 8 декабря в городе выпало около 10 мм осадков, что соответствует 10 см снежного покрова . Дороги оказались занесены, движение затруднено, что привело к всплеску спроса на такси. Это классическая для сервисов ситуация: когда количество заказов превышает число доступных водителей, автоматически включается повышающий коэффициент.
