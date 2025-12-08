В Кургане выясняются причины смертельного ДТП с автобусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане водитель автобуса сбил пешехода. Пострадавший скончался до приезда медиков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городского отдела Госавтоинспекции.

«Водитель автобуса допустил наезд на пешехода. В результате ДТП, пешеход скончался на месте. „, — сообщил начальник отдела ГАИ УМВД России по Кургану Владимир Кудрин.

По предварительной информации Госавтоинспекции, пешеход пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Сообщается, что сейчас время устанавливаются личность пешехода и обстоятельства произошедшего