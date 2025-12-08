Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

В Кургане автобус насмерть сбил пешехода. Видео

08 декабря 2025 в 18:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане выясняются причины смертельного ДТП с автобусом

В Кургане выясняются причины смертельного ДТП с автобусом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане водитель автобуса сбил пешехода. Пострадавший скончался до приезда медиков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городского отдела Госавтоинспекции. 

«Водитель автобуса допустил наезд на пешехода. В результате ДТП, пешеход скончался на месте. „, — сообщил начальник отдела ГАИ УМВД России по Кургану Владимир Кудрин.

По предварительной информации Госавтоинспекции, пешеход пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Сообщается, что сейчас время устанавливаются личность пешехода и обстоятельства произошедшего

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал