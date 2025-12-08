Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

В России разрабатывают три вакцины от туберкулеза

Мурашко: одна из трех вакцин от туберкулеза завершает второй этап исследований
08 декабря 2025 в 18:44
Одна из российских вакцин уже проходит второй этап исследований

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одна из трех создаваемых в России вакцин от туберкулеза уже завершает второй этап клинических исследований. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

«Сегодня в России создается три новые вакцины против туберкулеза. Одна из них уже завершает второй этап клинических исследований», — сказал Мурашко. Его слова приводит «ТАСС». Он заявил об этом на встрече с главами представительств дипломатических представительств арабских государств. Встреча прошла в НМИЦ онкологии имени Блохина. Отдельно Мурашко подчеркнул, что Россия с недавнего времени была исключена из перечня стран, в которых фиксируется высокий уровень с  распространения туберкулеза. 

Жители российских регионов все реже болеют туберкулезом. Так, снижение числа заболевших фиксируется в ЯНАО, там заболеваемость упала на 3% за 2024 год. 

