В России разрабатывают три вакцины от туберкулеза

Одна из трех создаваемых в России вакцин от туберкулеза уже завершает второй этап клинических исследований. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня в России создается три новые вакцины против туберкулеза. Одна из них уже завершает второй этап клинических исследований», — сказал Мурашко. Его слова приводит «ТАСС». Он заявил об этом на встрече с главами представительств дипломатических представительств арабских государств. Встреча прошла в НМИЦ онкологии имени Блохина. Отдельно Мурашко подчеркнул, что Россия с недавнего времени была исключена из перечня стран, в которых фиксируется высокий уровень с распространения туберкулеза.