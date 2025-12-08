Два популярных китайских автобренда могут уйти из России в 2026 году

Две марки авто могут покинуть Россию, если не приступят к локализации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2026 году российский авторынок могут покинуть китайские бренды Geely и GAC. Об этом рассказала генеральный директор холдинга «Рольф» Светлана Виноградова.

«Мы не исключаем, что эти бренды покинут российский рынок, если в течение первой половины 2026 года не приступят к локализации», — цитирует RG Виноградову. По ее словам, сейчас в РФ осталось не так много свободных производственных площадок, предназначенных для выпуска машин. Как передает издание слова Дениса Мантурова, есть два завода , которые планируют перезапустить в 2026 году. Один из них — бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге.