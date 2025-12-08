Два популярных китайских автобренда могут уйти из России в 2026 году
Две марки авто могут покинуть Россию, если не приступят к локализации
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В 2026 году российский авторынок могут покинуть китайские бренды Geely и GAC. Об этом рассказала генеральный директор холдинга «Рольф» Светлана Виноградова.
«Мы не исключаем, что эти бренды покинут российский рынок, если в течение первой половины 2026 года не приступят к локализации», — цитирует RG Виноградову. По ее словам, сейчас в РФ осталось не так много свободных производственных площадок, предназначенных для выпуска машин. Как передает издание слова Дениса Мантурова, есть два завода , которые планируют перезапустить в 2026 году. Один из них — бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге.
После 2022 года ряд иностранных автопроизводителей, включая Audi, официально приостановили поставки машин в Россию, однако их продукция продолжила поступать через параллельный импорт. При этом Audi в 2025 году возобновила юридическую активность в РФ и зарегистрировала несколько товарных знаков, что эксперты связывали с возможной подготовкой к возвращению на рынок на фоне ухода других брендов.
