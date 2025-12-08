Логотип РИА URA.RU
Операция по увеличению груди в России станет существенно дешевле

08 декабря 2025 в 18:53
Качество российских имплантов не будет уступать зарубежным

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России в конце ноября был зарегистрирован отечественный грудной силиконовый имплант. Его производить будет кластер в Нижнем Новгороде, рассказала главный внештатный пластический хирург Минздрава Оксана Мантурова, пишет telegram-канал URA.RU.

«Планируется создание новых отечественных силиконовых материалов медицинского класса чистоты со сроком имплантации более 30 дней, а также производство из них имплантатов молочной железы с дальнейшей перспективой расширения видов силикон-наполненных медицинских имплантатов», — сказала Мантурова. По ее словам, качество изделия не уступит имплантам из США, Франции, Германии и Бразилии, при этом оно не будет таким дорогим. Отмечается, что имплант будет соответствовать всем необходимым свойствам и требованиям современной пластической и реконструктивной хирургии.

Разработка отечественного грудного силиконового импланта продолжает курс на импортозамещение и создание собственных медицинских материалов и конструкций. Ранее ученые Курганского госуниверситета и центра имени Илизарова представили модульные титановые имплантаты для замещения дефектов костей, рассчитанные на серийный выпуск и не имеющие аналогов на российском и мировом рынках.

