Операция по увеличению груди в России станет существенно дешевле

«Планируется создание новых отечественных силиконовых материалов медицинского класса чистоты со сроком имплантации более 30 дней, а также производство из них имплантатов молочной железы с дальнейшей перспективой расширения видов силикон-наполненных медицинских имплантатов», — сказала Мантурова. По ее словам, качество изделия не уступит имплантам из США, Франции, Германии и Бразилии, при этом оно не будет таким дорогим. Отмечается, что имплант будет соответствовать всем необходимым свойствам и требованиям современной пластической и реконструктивной хирургии.