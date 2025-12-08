Последние игры года: расписание и прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов 25/26

Футболист испанского «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе забил 9 голов в Лиге чемпионов-2025/2026 Фото: Eurokinissi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во вторник, 9 декабря 2025, стартует 6 тур общего этапа Лиги чемпионов — последний в 2025 году. Для многих команд это последний шанс зацепиться за плей-офф перед зимней паузой. Арсенал уверенно лидирует с 15 очками, ПСЖ и Бавария борются за топ-8, а аутсайдеры вроде Кайрата и Аякса отчаянно нуждаются в победах. Подробнее о расписании, турнирной ситуации и прогнозах на ключевые матчи тура URA.RU рассказал спортивный обозреватель и аналитик Амир Халиков.

Турнирное положение команд перед 6 туром Лиги чемпионов-2025/26

После пяти туров общего этапа в таблице Лиги чемпионов сложилась четкая иерархия. На вершине безоговорочно правит лондонский Арсенал с максимальными 15 очками и разгромной разницей мячей +13. Канониры пока единственная команда без поражений и идут прямиком в плей-офф.

В группе преследователей с 12 очками расположились ПСЖ (+11), Бавария (+9), Интер (+9) и Реал Мадрид (+7). Все четыре клуба имеют по одному поражению, но сохраняют отличные шансы на прямой выход в 1/8 финала. Боруссия Дортмунд, Челси и Спортинг замыкают топ-8 с 10 баллами.

Зона стыковых матчей плей-офф (места с 9 по 24) максимально уплотнилась. Манчестер Сити, Аталанта, Ньюкасл, Атлетико, Ливерпуль, Галатасарай — все эти грандыни располагаются в диапазоне 9-10 очков и борются за комфортное положение. ПСВ, Тоттенхэм и Байер имеют по 8 баллов, Барселона и Карабах — по 7.

В нижней части таблицы разворачивается настоящая битва за выживание. Копенгаген, Бенфика и Славия Прага с 3 очками находятся в критическом положении. Аутсайдеры турнира — Вильярреал (1 очко), Кайрат (1 очко) и Аякс (0 очков) — практически лишены шансов на весну, но математически могут зацепиться за плей-офф при благоприятном стечении обстоятельств.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов-2025/26

В споре снайперов уверенно лидирует Килиан Мбаппе из Реала Мадрида, забивший 9 голов в пяти матчах, три из которых с пенальти. Француз тратит на гол в среднем 49 минут игрового времени.

На втором месте — полузащитник Карабаха Леандру Андраде с 6 мячами без пенальти. Столько же у нападающих Барнабаша Варги из Ференцвароша, Виктора Осимхена из Галатасарая и Микаэля Исхака из Леха.

Эрлинг Холанд из Манчестер Сити и Гарри Кейн из Баварии идут следом с 5 голами каждый. Среди преследователей — Габриэл Мартинелли из Арсенала, Лаутаро Мартинес из Интера и Харви Барнс из Ньюкасла с 4 мячами.

Прогнозы на матчи Лиги чемпионов-2025/26 9 декабря 2025

Кайрат — Олимпиакос (18:30 мск, Астана)

Казахстанский клуб завершил внутренний сезон больше месяца назад и поддерживает форму только тренировками. У Кайрата всего одно очко, отсутствует бомбардир Сатпаев, а матч пройдет не в родной Алма-Ате, а в Астане. Олимпиакос находится в рабочем ритме, хотя побед в ЛЧ пока нет. Греки сильнее физически и мотивированы первой победой в турнире. Преимущество игровой практики должно сработать — ожидается уверенная победа гостей с преимуществом минимум в два мяча.

Бавария — Спортинг (20:45 мск)

«Бавария» занимает третье место в Лиге чемпионов УЕФА 2025/2026 с 12 очками Фото: IMAGO/Heiko Blatterspiel / www.imago-images.de / Global Look Press

Немцы с 12 очками претендуют на топ-8 и дома должны брать три очка у португальцев, имеющих 10 баллов. Бавария забивает стабильно, у нее в активе 15 мячей за пять туров. Спортинг играет дисциплинированно, но вряд ли остановит атаку Кейна и компании в Мюнхене. Логичный результат — победа хозяев с общим тоталом от трех голов.

Пафос — Вильярреал (20:45 мск)

Кипрская сенсация турнира Пафос с 6 очками принимает испанцев, имеющих всего 1 балл. Киприоты прошли невероятный путь через квалификацию и продолжают удивлять. Вильярреал провалил осень и отчаянно нуждается в победе. Однако Пафос дома цепко обороняется и уже обыгрывал сильных соперников. Учитывая мотивацию хозяев и кризис гостей, стоит ждать результативную ничью или минимальную победу одной из сторон.

Карабах — Аякс (20:45 мск)

Азербайджанцы с 7 очками принимают худшую команду турнира — Аякс без единого очка и с катастрофической разницей -15. Голландцы переживают глубочайший кризис, не забили ни разу в последних трех турах ЛЧ. Карабах обязан использовать шанс и взять три очка дома. Реалистичный прогноз — уверенная победа хозяев со счетом 2:0 или 3:1.

Монако — Галатасарай (23:00 мск)

Княжество с 6 баллами встречает турок с 9 очками. Монако проводит нестабильный отрезок с проблемами в обороне — пропускают в среднем 2,20 за матч. Галатасарай структурнее, плотнее в центре и опасен в контратаках. У турок восемь матчей подряд с голами, Осимхен в отличной форме. Матч обещает быть открытым и результативным — обе команды забьют, общий тотал превысит 2,5 гола.

Реал Мадрид — Манчестер Сити (23:00 мск)

«Манчестер Сити» занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов 2025/2026 с 10 очками Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v / www.imago-images.de / Global Look Press

Центральный матч тура. Реал переживает непростой период: три ничьи подряд в Ла Лиге, затем победа, а после сразу поражение, конфликты в раздевалке с участием Винисиуса. Манчестер Сити, напротив, набрал ход — три победы кряду, минус два очка до Арсенала в АПЛ. Горожане воодушевлены игрой Райана Шерки, команда на подъеме. В последнем матче с англичанами Реал проиграл 0:1 кризисному Ливерпулю. Сити способен не проиграть в Мадриде — стоит ждать либо ничью, либо минимальную победу гостей.

Барселона — Айнтрахт (23:00 мск)

Каталонцы превращают каждый матч в результативное шоу. Последние игры: 3:1, 5:3, 4:0, 3:1 — атака Барсы забивает всем и каждому. Айнтрахт тоже исповедует открытый футбол и в последнем туре получил 0:6 от Лейпцига. Немцы приедут в Барселону и попадут под каток. Минимум четыре гола в матче гарантированы, тотал больше 3,5 выглядит абсолютно логичным.

Интер — Ливерпуль (23:00 мск)

Миланцы с 12 баллами в топ-4 принимают англичан с 9 очками, переживающих кризис. Ливерпуль катастрофически проваливается в обороне: 0:3 от Манчестер Сити, 0:3 от Ноттингема, 1:4 от ПСВ, 3:3 с Лидсом на 96-й минуте. Красные пропускают по три гола даже от середняков. Интер обладает мощной атакой с Лаутаро и Тюрамом. На домашнем поле миланцы забьют минимум дважды — индивидуальный тотал Интера больше 1,5 выглядит обоснованным.

Аталанта — Челси (23:00 мск)

Оба клуба имеют по 10 очков и находятся в зоне плей-офф. Аталанта неплохо смотрится в ЛЧ, но в Серии А только 12-е место. Челси прервал серию из трех матчей без побед ничьей 0:0 с Борнмутом. Лондонцы в двух выездных встречах ЛЧ допускали осечки. Матч обещает быть осторожным с акцентом на оборону у обеих команд. Тотал меньше 3 голов видится реалистичным сценарием.

Прогнозы на матчи Лиги чемпионов-2025/26 10 декабря 2025

Ювентус — Пафос (23:00 мск)

«Ювентус» занимает 22-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов 2025/2026 с 6 очками Фото: Alessandro Di Marco / Keystone Press Agency / Global Look Press

Старая синьора с 6 баллами и тремя ничьими примет киприотов, набравших столько же. Ювентус дома должен брать три очка, но команда Моты часто вязнет в ничьих. Пафос умеет обороняться плотно. Минимальная победа хозяев со счетом 1:0 или 2:1 — наиболее вероятный исход.

Бенфика — Наполи (23:00 мск)

Португальцы с 3 очками отчаянно нуждаются в победе. Наполи имеет 7 баллов и выглядит стабильнее. Однако Бенфика дома играет качественно, красиво обыграла Монако в прошлом туре. Партенопейцы не всегда надежны в выездах. Открытый матч с голами у обеих ворот, возможна ничья или минимальная победа хозяев.

Байер — Ньюкасл (23:00 мск)

Леверкузен с 8 очками принимает англичан с 9 баллами. Немцы переменчивы в форме, но дома опасны. Ньюкасл набрал ход и уверенно обыгрывает соперников. Матч равных команд может завершиться результативной ничьей, но преимущество домашнего поля у Байера.

Атлетик — ПСЖ (23:00 мск)

ПСЖ имеет 12 очков в Лиге чемпионов 2025/26 после 5 сыгранных туров Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira / www.imago-images.de / Global Look Press

Баски с 4 баллами сыграют с парижанами, имеющими 12 очков. ПСЖ лихорадит: ничьи в Лиге 1, конфликты Луиса Энрике с Дембеле. Но класс французов выше. Атлетик дома цепкий, однако ПСЖ в ЛЧ мотивирован и должен взять три очка, пусть и с трудом.

Брюгге — Арсенал (23:00 мск)

Лидер турнира с 15 очками и без поражений едет в Бельгию. Брюгге имеет всего 4 балла и нестабилен. Арсенал забил 14 мячей за пять туров, пропустил лишь один. Канониры продолжат победную поступь — уверенная победа гостей с разницей минимум в два мяча.

Боруссия Дортмунд — Буде-Глимт (23:00 мск)

Дортмунд с 10 очками принимает норвежцев с 2 баллами. Это проходной матч, где немцы обязаны громить. Буде хоть и обыграл Штурм 6:2 в плей-офф, но в общем этапе слаб. Дортмунд возьмет три очка крупно — 3:0 или 4:1.

Где и когда смотреть Лигу чемпионов-2025/26 в России

Нововведение в сезоне 2025/26 — четыре лучшие команды общего этапа получают преимущество в четвертьфинале и играют ответный матч дома Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Все матчи шестого тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 пройдут 9 и 10 декабря 2025 года. Трансляции доступны на платформе Okko с расширенной подпиской. Официального бесплатного вещания матчей Лиги чемпионов на территории России в текущем сезоне не предусмотрено.

Первый матч тура Кайрат — Олимпиакос стартует 9 декабря в 18:30 по московскому времени. Основной блок игр начнется в 20:45 и 23:00 того же дня. 10 декабря матчи запланированы на 20:45 и 23:00.