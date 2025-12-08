Логотип РИА URA.RU
Какие сферы и заработки доступны молодым специалистам в ЯНАО

«Авито Работа»: работодатели ЯНАО увеличили число вакансий для молодежи
08 декабря 2025 в 20:36
Молодежь ЯНАО больше всего востребована в сфере логистики и продаж

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работодатели ЯНАО увеличили число вакансий для молодежи от 14 до 24 лет. Самыми доступными сферами для молодых специалистов стали продажи, строительство, логистика и креативные направлоения, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

Вакансии для подростков в ЯНАО

В ЯНАО подростков чаще всего привлекают к подработкам на промо-событиях, поддержке digital-процессов и легких операционных задачах. Основные сферы для этого — реклама, маркетинг, пиар. Число вакансий на данных направлениях выросло за год на 81%. Среднее зарплатное предложение составляет 33 313 рублей.

Вакансии для молодых специалистов в ЯНАО

Лидером среди молодых специалистов стала сфера транспорта и логистики, где число вакансий выросло на 85%, а среднее зарплатное предложение составляет 153 476 рублей. Самыми востребованными в течение года остаются курьеры, сотрудники складов, младшие логисты и специалисты по обработке грузов. Спрос на этих специалистов растет на фоне активной сезонной нагрузки.

Продолжение после рекламы

Подобный рост отмечается в строительстве, где число вакансий увеличилось также на 85%, а среднее зарплатное предложение достигло 117 193 рублей. Работодатели активно нанимают молодых специалистов на технические и вспомогательные роли.

В сфере продаж рост за год составил 54%, средние заработки — 61 079 рублей. Чаще всего молодые специалисты идут работать консультантами, помощниками продавцов и сотрудниками торговых залов.

В динамически развивающейся сфере ямальского туризма и ресторанного бизнеса рост составил 53%. Среднее зарплаты достигли 66 379 рублей. Спрос растет из-за наступления сезона и реализации зимних программ отдыха. Чаще всего в округе требуются официанты, администраторы, бармены и сотрудники гостиничных объектов.

