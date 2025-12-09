Топ-10 самых прибыльных пермских автодилеров

В 2024 году пермские автодилеры получили многомиллинную прибыль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора, которые кардинально изменят цены на импортные автомобили. Владельцам кроссоверов и седанов с моторами от 160 лошадиных сил придется платить за растаможку не тысячи, а сотни тысяч рублей. Прогнозируется и пропорциональный рост цен на авто. Но крупнейшие автодилеры Пермского края, по данным открытых источников, смогли получить многомиллионную прибыль еще в 2024 году. Кто является лидером по прибыли среди пермских продавцов авто — в материале URA.RU.

ООО «Сатурн-Р-Авто»

Прибыль в 2024 году увеличилась более чем в два раза и составила 144 млн рублей. Общество входит в многопрофильный холдинг пермского миллиардера Александра Репина и по итогам года заняло 14 место по выручке в Пермском крае среди предприятий всех отраслей. Предприятие получило выручку в 20,3 млрд рублей (в предыдущем году она составила 11,3 млрд). Компания занимается продажей новых и подержанных автомобилей российских, европейских и азиатских марок. По объемам продаж новых авто холдинг Репина занял 12-место среди всех дилеров страны.

ООО «Ливерпуль»

Прибыль компании в 2024 году сократилась с 580 до 93 млн рублей. Владельцем компании является предприниматель Кирилл Кордон. В 2024 году общество увеличило выручку почти на миллиард — она достигла 14,8 млрд рублей. Компания зарегистрирована в 2019 году. Является владельцем автоцентра Mercedes-Benz в Большом Савино, а в марте 2023 года арендовала подконтрольный им салон немецких грузовых авто «Евротрак Пермь» в поселке Ферма в пригороде Перми.

ООО «ОДАС»

Прибыль общества увеличилась с 19,5 млн до 24,9 млн рублей. В 2024 году общество также увеличило выручку— она достигла 3,5 млрд рублей против 2,8 млрд в 2023 году. Общество занимается продажей и обслуживанием автомобилей «Лада» и работает под брендом «Брайт парк». Компания зарегистрирована в 2010 году. Владельцами являются Виктор Белебезьев (65%) и Олег Долженков (35%).

ООО «Автосалон»

Прибыль автодилера увеличилась с 18,4 млн до 21,8 млн рублей. В 2024 году общество также увеличило выручку — с 2,3 млрд рублей до 2,8 млрд. Общество занимается продажей и обслуживанием легковых автомобилей и зарегистрировано в Березниках в 2022 году. Владельцем является Михаил Водянов (100%).

ООО «Форвард-Авто»

Прибыль компании за 2024 год сократилась более чем вдвое и составила 22,5 млн рублей. Директором общества является совладелец «Авто Ритейл Диамант» Рустам Бахтияров. Владельцами — Юрий Рыжаков (60%) и Александра Коняева (40%). Выручка ООО «Форвард-Авто» за 2024 год составила 9,7 млрд рублей, показав рост на 34% относительно 2023 года. Компания позиционирует себя как федеральная сеть автосалонов и продает отечественные, китайские и подержанные автомобили.

ООО «Автоцентргаз»

Прибыль компании за 2024 год сократилась почти в три раза и составила 12,6 млн рублей (в 2023 году — более 43 млн рублей). Директором общества и единственным его владельцем является Рустам Бахтияров. Выручка общества за 2024 год составила 3,2 млрд рублей. Компания является официальным дилером по продаже и обслуживанию автомобилей ГАЗ в Перми и Пермском крае.

ООО «Дав-Авто»

Выручка общества за 2024 год составила 3,5 млрд рублей, показав рост более чем на 80% относительно 2023 года. Чистая прибыль компании за 2024 год составила 12 млн рублей против 9,5 млн в 2023 году. Владельцами компании являются Дмитрий Башаров и Богдан Богданов, оба имеют по 50% в уставном капитале. В основном, компания продает отечественные и китайские авто, а с 2024 года еще и электромобили.

ООО «Авто Ритейл Диамант»

Общество показало чистую прибыль в 10,5 млн рублей, что в два раза меньше, чем в предыдущем году. «Авто Ритейл Диамант» занимается продажей импортных авто. Выручка в 2024 году составила 10,2 млрд рублей против 8,4 млрд годом ранее. Владельцами общества являются Александр Волегов (50%), Валерий Гараев (25%) и Рустам Бахтияров (25%). В холдинг входят также два ООО «Форвард Авто», зарегистрированные в Перми и Сургуте, и пермские «Автоцентргаз» и ООО «Форвард сервис».

ООО «Эксперт авто»

Прибыль дилера сократилась в 6 раз и составила 10,1 млн, в то время как в 2023 году — 60,8 млн рублей. Выручка общества за 2024 год составила 7,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом (4,6 млрд рублей). Компания является официальным представителем АО «АВТОВАЗ» в Перми, Чернушке, Березниках, Кунгуре, Омске и Ипатово Ставропольского края. Работает под брендом «Лада Центр». Общество основано в 2015 году и в настоящее время имеет несколько владельцев.

ООО «Демидыч»