ВККС не стала продлевать полномочия Петру Серкову
08 декабря 2025 в 18:51
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов не стал вносить представление о продлении срока полномочий своего первого заместителя Петра Серкова. Об этом ТАСС сообщил источник.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал