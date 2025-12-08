Путин предложил ввести меры для ответственного отцовства

По словам президента России, меры, в частности, должны быть направлены на вовлечение мужчин в принятие решения о рождении детей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России стоит продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства. Такое предложение сделал президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию», — сказал президент на Совете. Его трансляцию ведет пресс-служба Кремля.