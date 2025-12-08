Путин предложил ввести меры для ответственного отцовства
По словам президента России, меры, в частности, должны быть направлены на вовлечение мужчин в принятие решения о рождении детей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России стоит продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства. Такое предложение сделал президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию», — сказал президент на Совете. Его трансляцию ведет пресс-служба Кремля.
Ранее Путин уже предлагал стимулировать семейные сбережения и поддержку родителей: он инициировал изменения в законодательство о программе долгосрочных сбережений, позволяющей семьям с детьми получать налоговый вычет по НДФЛ до одного миллиона рублей при открытии накопительных продуктов в пользу детей. Кроме того, для работодателей, софинансирующих такие накопления, предусмотрены льготы, а сама программа рассматривается как инструмент поддержки семей и «длинных» инвестиций.
- Олег08 декабря 2025 19:22Ответственность может быть только у тех, кто финансово обязан. Нужно для всех мужчин, даже бездетных, установить обязательный ежемесячный демографический сбор в Единый алиментный фонд.
- читатель08 декабря 2025 19:19а может не надо лезть в чужие семейные дела?