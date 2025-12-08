Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин предложил ввести меры для ответственного отцовства

08 декабря 2025 в 19:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам президента России, меры, в частности, должны быть направлены на вовлечение мужчин в принятие решения о рождении детей

По словам президента России, меры, в частности, должны быть направлены на вовлечение мужчин в принятие решения о рождении детей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России стоит продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства. Такое предложение сделал президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию», — сказал президент на Совете. Его трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Ранее Путин уже предлагал стимулировать семейные сбережения и поддержку родителей: он инициировал изменения в законодательство о программе долгосрочных сбережений, позволяющей семьям с детьми получать налоговый вычет по НДФЛ до одного миллиона рублей при открытии накопительных продуктов в пользу детей. Кроме того, для работодателей, софинансирующих такие накопления, предусмотрены льготы, а сама программа рассматривается как инструмент поддержки семей и «длинных» инвестиций.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (3)
  • Олег
    08 декабря 2025 19:22
    Ответственность может быть только у тех, кто финансово обязан. Нужно для всех мужчин, даже бездетных, установить обязательный ежемесячный демографический сбор в Единый алиментный фонд.
  • читатель
    08 декабря 2025 19:19
    а может не надо лезть в чужие семейные дела?
Добавить комментарий
Следующий материал